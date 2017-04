El coleccionista, llamado Nick Mead, documentó el hallazgo a través de su canal de YouTube Tanks-alot. Mead se encontraba trabajando en el tanque junto a su mecánico cuando descubrieron que el depósito de gasolina estaba más pesado de lo normal. Inmediatamente se percató de que había algo escondido allí.

Advertisement

Advertisement

El tanque es un Tipo 69 que perteneció a la armada de Irak, un modelo que data de finales de la década de 1960 (aunque los iraquíes no los usaron sino hasta la década de 1980). Lo primero que pensó Mead es que alguien había escondido armas dentro del depósito, por lo que le pidió a su mecánico que grabara en vídeo el momento del descubrimiento, para documentarlo.

Lo que encontraron, sin embargo, fue mucho más brillante.

Un total de cinco lingotes de oro estaban escondidos en el depósito de gasolina, con un valor que estiman están cerca de los 2,4 millones de dólares. Mead pagó 35.000 dólares por el tanque en eBay (sí, puedes comprar tanques por Internet sin ningún problema), por lo que cualquiera podría pensar que se sacó la lotería.

Sponsored

Lamentablemente para ellos, no han podido quedarse con el oro. El coleccionista comentó en una entrevista con The Sun que no es tan sencillo como dirigirse a una casa de cambios y obtener un cheque por varios millones de dólares. Al no saber qué hacer, lo mejor que se les ocurrió fue llamar a la policía, quienes les quitaron el oro.

Es muy probable que estos lingotes pertenezcan a Kuwait, debido a que en agosto de 1990 Irak invadió el país y se llevaron miles de lingotes de oro, aunque al acabar la guerra del golfo las Naciones Unidas obligaron a Irak a devolverlo. No es arriesgado pensar que muchos lingotes no regresaron a su país de origen.

Los lingotes ahora están en manos de la embajada de Kuwait, y Mead nos pregunta a todos a través de su blog: “¿qué habrías hecho?” Así que seguiré su ejemplo y les pediré a ustedes, queridos lectores, que respondan a esa pregunta en los comentarios. ¿Habrían hecho algo diferente si se encuentran millones de dólares en oro? [vía Tanks-alot (YouTube) - (Blogspot) / The Sun]

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.