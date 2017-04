Aquí tienes nuestro resumen de lo mejor y lo más leído de Gizmodo en Español. ¿No estabas prestando atención? Esto es lo que te has perdido.



Las autoridades de salud de Hawai están advirtiendo a la gente que no toque a los caracoles o babosas con manos desprotegidas debido a un incremento de casos de personas que han contagiado una rara infección parasitaria conocida como angiostrongiliasis. Los expertos atribuyen su repentina difusión por Estados Unidos al cambio climático y la globalización.

Todos hemos llevado nuestro móvil al baño pensando que nada malo podría pasar. Es aquí cuando algunos tienen mejor suerte que otros. Algunas historias populares incluyen: se cayó de mi bolsillo; se cayó de mi mano; estaba colocado justo ahí cuando… terminó en el váter.

Es muy posible que hoy sepamos más sobre ciertas galaxias distantes que sobre la tierra que pisamos. De hecho, los 26 años que tardó la Voyager 1 trasladando mediciones a 16 mil millones de kilómetros es más o menos el mismo tiempo que tardamos en penetrar 12 kilómetros de la superficie terrestre.

Sí que es cierto que el pulpo es un plato suculento y delicioso, pero comérselo no siempre es tan fácil. Los delfines tienen un proceso perturbador para cazar y comerse estas criaturas, pero la razón por la que lo hacen es igualmente macabra: si no lo hacen, pueden morir de una forma no muy agradable. ¿La razón? Los pulpos pueden matar aunque estén muertos.

A todos nos llega ese día en el que te das cuenta de que hay algo que hasta hace poco no estaba ahí: la primera cana. Ese día es el primero de un proceso que probablemente no se detendrá nunca. Seguro que también has escuchado alguna vez que las canas llegan con el estrés en la vida. ¿Verdad o leyenda urbana?

Hace más de cien años fueron descubiertas dos personas petrificadas durante la erupción del Monte Vesubio en el año 79 d.C. Debido a que están abrazadas fueron bautizadas como “los amantes de Pompeya”, y hasta ahora se creía que eran dos mujeres, pero científicos han descubierto que se trata de dos hombres.

Los responsables de la Formula 1 han decidido que 2017 es un buen año para probar esto de Internet. Liberty Media, titular de los derechos de la F1, informó a las escuderías que esta temporada van a poder publicar vídeos cortos en sus redes sociales, y ha empezado a subir sus momentos más destacados a YouTube.

GIF

Cuando Cary McCook, de 25 años de edad, le dijo a sus amigos que había sido atropellado por un ciervo, todos pensaron que se trataba de una broma. Después de todo era April Fools’ y, ¿quién es atropellado por un ciervo?

Estados Unidos es un país relativamente joven, pero a lo largo y ancho de su geografía podemos encontrar yacimientos arqueológicos de lo más variopintos. Hablamos de los incontables centros comerciales que han caído en el olvido y se han convertido en el fantasma de una era dorada del capitalismo que ya pasó.

Así que todavía usas Microsoft Word. ¿Sabías que estamos en el año 2017? No estoy aquí para juzgarte, simplemente siento curiosidad de saber por qué hay personas que siguen gastando dinero en Microsoft Office, a pesar de que existe tanta evidencia de que este software cuenta con pésimas medidas de seguridad y ofrece una mala experiencia de usuario.

GIF

Un coleccionista de tanques (sí, esto existe) de Reino Unido compró una nueva joya para su colección a través de Internet. Sin embargo, nunca imaginó que en el depósito de gasolina encontraría más de 2,4 millones de dólares en lingotes de oro. Lamentablemente para él, no han podido quedárselos.

El cálculo mental puede parecer difícil, pero tu cerebro también puede hacerlo con algo de práctica y algunas herramientas matemáticas para facilitar las cosas. George Dvorsky enumera en Gizmodo algunos trucos. Estos cinco te ayudarán a depender mucho menos de la calculadora:

Si nos preguntan por la sustancia más valiosa del mundo, la mayor parte de nosotros pensamos en el algún metal precioso más raro que el oro. Los más informados probablemente también piensen en joyas culinarias como las trufas o el azafrán. No andan muy desencaminados. Este es la lista.



Nadie quisiera ser atacado por un tiburón en su vida. Es una de esas situaciones que sabes es poco probable que termine bien. Sin embargo, existen formas de defenderte que deberías conocer para estar preparado ante el peor de los casos. Esto es lo que debes hacer si te ataca un tiburón, según un ex-Navy Seal.



¿Alguna vez te has preguntado por qué el papel le gana a la piedra en el piedra, papel o tijera? Eso es porque nunca te has cortado con el filo de una hoja, si no sabrías que el papel puede ser un arma increíblemente poderosa. La pregunta es: ¿por qué duele tanto cortarse con una hoja de papel?

Esta es una pequeña selección de aquellos que lo dieron todo por perseguir sus sueños y cambiar el mundo. Tipos que no tuvieron miedo a sus ideas y se arriesgaron hasta las últimas consecuencias. Inventores que perdieron la vida con sus propias invenciones.



Me encontraba leyendo el New Yorker cual periodista esnob cuando se me ocurrió escribir sobre este tema. El artículo era una sátira sobre el teletrabajo que imaginaba la conversación entre un hombre que llama al 911 y una operadora del teléfono de emergencias que intenta tranquilizarlo. ¿Su emergencia? “Trabajo desde casa”.

De todos los libros mágicos del mundo, pocos son tan famosos (o infames) como el Necronomicón, el libro de la ley de los muertos. Se trata de una recopilación de conjuros y rituales antiguos que según el mito traen la locura o la muerte a la persona que trata de ponerlos en práctica.



Si eres de los que se quedan divagando por YouTube hasta altas horas de la madrugada, te alegrará saber que la nueva interfaz de la plataforma tiene un modo oscuro que cambia el blanco cegador del fondo por una discreta gama de grises y negros. Pero está oculto, y hay que editar una cookie para activarlo.



Si hablamos de inventos españoles, la mayoría piensa en los grandes, como el autogiro de Juan de la Cierva, el submarino de Isaac Peral o la síntesis del ARN por Severo Ochoa. Sin embargo, hay otros inventos menos conocidos pero igualmente importantes. Estos son algunos de ellos.