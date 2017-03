GIF

El último tráiler de Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ya está aquí, y esta vez nos adelantan el origen del villano del film, el Capitán Salazar. Sin embargo, Disney también nos recuerda lo bien que se les da crear versiones de sus personajes en CGI al revelar a un joven pirata Jack Sparrow.

La quinta entrega de Pirates of the Caribbean se centra en una historia de venganza, en la que el Capitán Salazar (interpretado por Javier Bardem) dará cacería a Jack Sparrow (Johnny Depp) como venganza de cosas que sucedieron antes de que Salazar muriera. En esta entrega Jack estará acompañado por dos nuevos personajes, por lo que podemos olvidarnos (al menos en parte) de Will Turner y Elizabeth Swann.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales se estrena en todo el mundo el 26 de mayo de este año.

