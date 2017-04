Aquí tienes nuestro resumen de lo mejor y lo más leído de Gizmodo en Español. ¿No estabas prestando atención? Esto es lo que te has perdido.



En las profundidades de la superficie del hielo de la Antártida se esconde uno de los últimos grandes misterios del planeta. Quizá el único si algunos científicos están en lo cierto. Un lugar sellado desde hace 400 millones de años del que no sabemos qué tipo de vida albergó en su momento. Esto es lo que sabemos.

Los globos son objetos divertidos, pero también pueden ser un desastre ecológico. En 1986, un evento de liberación de globos en Cleveland salió muy mal cuando 1,5 millones de estos, llenos de helio, fueron soltados al cielo. Los globos se encontraron con una tormenta y flotaron otra vez a tierra, ocasionando un montón de problemas.

Imagina que el ser humano llega a un nivel experto para controlar la mente como el que controla a un personaje de un videojuego en su versión más difícil. Imagina que al llegar a ese nivel pudieras engañar a las propias neuronas de tal forma que sin hacer ejercicio tuvieras músculos. Ahora deja de imaginar.

Fue aislado por primera vez hace ya 13 años, pero al grafeno siguen saliéndole aplicaciones de lo más variopintas. El último milagro de uno de los materiales más finos, flexibles y fuertes que conocemos: hacer potable el agua del mar.

Hasta ahora en el planeta había una única bóveda del “juicio final” encargada de preservar las semillas de miles de planta de cultivo en el mundo “por si ocurre algo”. La construcción noruega ahora tendrá compañía con una segunda versión que guardará la información más importante y relevante de nuestra historia.



Un grupo de investigadores de seguridad ha encontrado una vulnerabilidad en una serie de vibradores equipados con cámaras, lo que les permite acceder a su sistema y ver, en streaming, lo que sea que estés haciendo con él, incluyendo el interior de tus partes íntimas.

Si solo tienes oportunidad de entrenar un par de días a la semana es muy posible que aproveches las sesiones para hacer cardio y ejercicios de una vez. Aunque no es lo ideal, puedes maximizar los beneficios de esta práctica haciendo las pesas o máquinas antes del cardio.



Un grupo de arqueólogos ha descubierto los restos de una pirámide en Egipto, que data de hace más de 3.700 años. Este es un hallazgo sorprendente proque se trata de uno de los primeros intentos de los egipcios en cambiar el diseño de sus pirámides a estructuras de caras lisas.

“No he visto un comportamiento predatorio similar en toda mi carrera”. Las palabras de una de las biólogas de la expedición Discovering the Deep se refieren a un vídeo tan extraordinario como inusual. La grabación muestra como un camarón atacando salvajemente a un pez más grande.

Lo primero que se me ha pasado por la cabeza es que este señor jubilado se ha hecho un “Will Hunting”, es decir, ha aparecido de la nada para resolver lo que los grandes matemáticos no habían podido hasta ahora. Ni más ni menos que uno de los problemas matemáticos más complejos del mundo. Y nadie lo notó.

El símbolo de encendido está presente en prácticamente todos los dispositivos electrónicos desde hace décadas. Si te has preguntado alguna vez por qué tiene esa forma, la respuesta tiene que ver con hacerlo comprensible en todo el mundo.

Se le conoce como la muerte acechante. Es un depredador de hasta 10 centímetros capaz de sacudir su cola a velocidades cercanas a l0s 1,29 metros por segundo. Un nuevo estudio muestra con todo lujo de detalles cómo los escorpiones amarillos palestinos usan su mejor arma.



Seguro que si pensamos durante unos minutos a todos nos vienen a la cabeza varias de estas compañías. Esta es la lista de las 10 empresas que controlan prácticamente todas las grandes marcas de alimentos y bebidas en el mundo. Las corporaciones de controlan los supermercados.

Es posible que hayas tenido que leer dos veces el titular, obviamente no es tan fácil. O sí, depende. Los científicos del Space Medicine and Physiology en Francia van a pagar esos 16 mil euros por pasar dos meses en la cama. Pero serán 60 días sin poder salir de allí y en unas condiciones de estudio.

El río Brule, en Minnesota, es famoso por un espectacular accidente geográfico llamado la caldera del diablo. Se trata de una sima que se traga la mitad del caudal del río a su paso por un salto de agua. Durante décadas, nadie ha sido capaz de explicar a dónde va todo ese agua.

El Galaxy S8 es uno de los smartphones más potentes del mercado actual. La joya de la corona de Samsung cuenta con un procesador de ocho núcleos y 4 GB de memoria RAM para dar vida a su pantalla de 5,8" o 6,2" (dependiendo del modelo). Sin embargo, hay una versión aún más potente que no podrás tener.

En la vida hay dos bandos bien diferenciados: los que llegan a la hora que han quedado y los que siempre llegan tarde. Si eres de los primeros seguro que te habrás preguntado por qué demonios ese familiar o amigo no es capaz de cumplir con lo pactado. Las razones pueden ser variadas.

Hubo un tiempo donde algunas personas cercanas a los reyes debían acudir junto a su majestad a cualquier aposento. Esos hombres tenían el clarificador título de Groom of the Stool, y básicamente tenían el privilegio de atender a sus majestades mientras estos se encontraban en su retrete “real”.



En Hollywood hemos visto toda clase de juicios y demandas, algunas ciertamente surrealistas. Pocas a la altura de la que dirimen Warner y un escritor. Si el estudio no es capaz de demostrar que existen los fantasmas y los fenómenos paranormales le podría tocar pagar 900 millones de dólares.

Es probable que, de haber una tercera guerra mundial (algo que esperemos nunca suceda), los misiles nucleares volarán a diestra y siniestra. Este es el temor de muchas personas en el mundo, y es por eso que cada vez existen más complejos preparados para protegerte del apocalipsis nuclear, siempre y cuando puedas pagarlo.