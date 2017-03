GIF

El último tráiler de la octava película de la saga Fast and the Furious ya está aquí, y es tan absurdo y eléctrico como podríamos esperar. Esta vez Dom Toretto, Hobbs y el resto del equipo se enfrentarán al mejor estilo de Mad Max.

No es ningún secreto que esta saga se ha convertido en una locura sin sentido durante las últimas películas. La buena noticia es que no importa, quienes la disfrutamos reconocemos lo absurda que es y la apreciamos del mismo modo. Después de todo, no en todos lados puedes encontrar a Vin Diesel y la Roca disparando misiles desde submarinos contra coches blindados y armados con lanzallamas en medio de un océano congelado. Esta vez, la trama llevará a Dom al bando de los villanos por alguna razón.

Advertisement

Advertisement

The Fate of the Furious se estrenará el 14 de abril en todo el mundo.Es la primera película de la saga desde la muerte del actor Paul Walker.

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.