El último tráiler de la quinta entrega de la franquicia nos deja claro que no importa que su trama sea una maldita locura sin pies ni cabeza, de igual forma podría ser una película divertida. Y es que The Last Knight lo tiene todo: caballeros de la mesa redonda, robots gigantes, nazis, naves espaciales, destrucción, explosiones y decapitaciones simultáneas de robots. Todo eso, acompañado de la voz de Sir Anthony Hopkins con una expresión en el rostro que se traduce en “no se cómo terminé aquí”.

Pero no importa, porque ahí estaremos viendo The Last Knight dentro de un par de meses. Saldremos de la sala de cine criticándola y quejándonos de la locura de Bay aunque en el fondo sabemos que nos hemos echado unas buenas risas.

Transformers: The Last Knight se estrena el 23 de junio.

