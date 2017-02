Foto: Refugio Ruiz / AP Images.

Elon Musk está seguro de que la inteligencia artificial será peligrosa en el futuro, especialmente porque puede dejar a la humanidad inutilizada. Por ello, el fundador de Tesla y SpaceX cree que los humanos “fusionarse” con las máquinas antes de volverse irrelevantes. El futuro está en los cyborgs.

El empresario lo ha mencionado durante una conferencia en Dubái, durante el lanzamiento de Tesla en los Emiratos Árabes Unidos. Musk confiesa estar muy preocupado por el futuro de los seres humanos ante el inevitable auge de la inteligencia artificial que sucederá dentro de algunos años. Para él, nos convertiremos en una especie de cyborgs para subsistir con las máquinas.

“Con el tiempo creo que veremos una fusión de la inteligencia biológica y la digital. Esto se debe mayormente al ancho de banda, la velocidad con la que se conectará tu cerebro y tu versión digital. En el futuro tendrá que ser mucho más rápido”.

Musk dice que hoy en día los humanos pueden comunicarse a apenas 10 bits por segundo (la velocidad que le toma a una persona escribir un mensaje en su dispositivo electrónico), mientras que los ordenadores pueden hacerlo a 1 billón de bits por segundo. Si no queremos quedar inutilizados tenemos que alcanzar a la inteligencia artificial, ser uno con las máquinas, considerando la posibilidad de modificar o mejorar nuestros cuerpos para convertirnos en cyborgs.

La historia de la película de Ghost in the Shell podría estar más cerca de lo que imaginamos. Musk lleva años advirtiéndonos acerca de los peligros que supone la inteligencia artificial para nosotros en el futuro. El empresario dice que hoy en día la I.A. no está tan avanzada como para suponer un riesgo para nosotros, lo será cuando evolucione de sistemas de pilotos automáticos en coches a una “inteligencia artificial profunda, superior a la de los humanos en la Tierra”.

Para Musk esto comenzará en apenas un par de décadas, con el reemplazo de muchos conductores profesionales ante los coches autónomos:

“El avance más cercano de la I.A. lo vemos en los coches autónomos, como los que mi compañías está desarrollando. Esto sucederá mucho más rápido de lo que imaginan. El problema es que muchas personas se quedarán sin empleo, por lo que tenemos que encontrar nuevos roles y labores para ellos. Ese es nuestro trabajo.”

