Imagen: Nokia

Nokia —o quien sea que fabrique ahora los teléfonos de su marca— lo va a tener cada vez más difícil para competir en los mercados emergentes, pero todavía hay quien encuentra útiles esos móviles sencillos y de construcción sólida. Si los usas como vibradores, incluso pueden llevarte al orgasmo.

Advertisement

En la India, como en tantas otras partes, es mucho más habitual oír hablar del onanismo de los hombres que de la masturbación femenina; y eso que estamos ante el país del Kama sutra. Dispuestos a acabar con ese tabú, la web Agents of Ishq encuestó a cien mujeres indias sobre su experiencia.

El resultado no es un estudio científico ni mucho menos, pero nos da una idea de lo ignorantes que podemos llegar a ser sobre nuestra sexualidad cuando un tema está rodeado de supersticiones. Una de las encuestadas creció con la idea de que se quedaría ciega si se tocaba, y a otra le dijeron que su vagina se sellaría y el sexo le resultaría doloroso.

Advertisement

Lo tecnológicamente interesante de la encuesta es lo que ocurre cuando los consoladores son difíciles de conseguir, como ocurre en la India. Muchas mujeres utilizan la vibración del móvil como sustituto para masturbarse. “Los viejos teléfonos vibradores de Nokia hicieron varias apariciones en la encuesta”, aseguran los editores de Agents of Ishq. “Sabiendo esto, no entendemos por qué esa compañía no es la líder del mercado”.

[Agents of Ishq vía Quartz]