¿Cansado de los filtros de Snapchat? ¿Convertirte en un anime con Meitu (y ceder tus datos a China) no te motiva? FaceApp puede ser lo que andas buscando. Se trata de una aplicación de fotografía que usa redes neurales para hacerte sonreír aunque no quieras.



Obviamente, FaceApp no se convertirá en tu favorita por la calidad de sus interpretaciones. No es que lo haga mal. En ocasiones resulta inquietantemente creíble. Lo que pasa es que la mayor parte de los intentos por poner una sonrisa en la cara añade un rictus que no tiene nada que ver con la de la persona que conocemos.

Para funcionar, la aplicación tiene que detectar una cara, que no es algo tan sencillo como parece. A veces ni siquiera funciona con caras reales, pero con un poco de paciencia se pueden obtener resultados tan maravillosos y perturbadores como estos:

De héroe de leyenda a pedir una orden de alejamiento.

La sonrisa de la Gioconda no es como esperábamos.

Fatal error. Please reset.

No funciona muy bien con gatos, pero sí con cualquier personaje vagamente humanoide, desde personajes de videojuegos a otros de anime. Aparte de hacernos sonreir, tiene algunas otras opciones más, como la de rejuvenecernos, envejecernos o ponernos más “hot”. En esencia, este último efecto es como si Homer te dispara con su famosa escopeta maquilladora.



Para hacer su magia, la aplicación sube la foto a un servidor para que la red neural la analice, pero sus creadores, la compañía rusa Wireless Lab, explican que las fotos subidas se borran inmediatamente. Si ya pasabas tus datos a una compañía china con Meitu, no te importará pasarles tus fotos a una rusa ¿no? Por si acaso, y hasta que alguien eche un vistazo a sus privilegios internos, no la uses para dickpicks.

FaceApp está disponible de momento solo en iOS, pero Wireless Lab explica que la versión Android ya está en fase alfa y a punto de salir. Sería estupendo que añadan más expresiones faciales también. [FaceApp en iTunes]