¿Todavía tienes el pintalabios de hace cinco años porque ya no se fabrica ese color? ¿Qué tal ese colorete de hace dos que parece tener una cantidad de polvo interminable? Si alguno de tus cosméticos ronda una cifra de años parecida a estos, hay algo que tienes que saber: el maquillaje caduca.

A muchos no les sorprenderá esta noticia, pero generalmente la fecha de caducidad no es el primer detalle que viene a la mente cuando pensamos en maquillaje. ¿Cómo se sabe cuándo se caducan estos productos? La respuesta depende de la parte del mundo en la que los compras.

Si vives en Estados Unidos, no hay ninguna ley que requiera que los fabricantes publiquen la fecha de caducidad del maquillaje. Canadá y Australia tampoco lo requieren. En Europa, por otro lado, la ley dice que se tiene que publicar la fecha de caducidad para productos cuya vida útil es de menos de 30 meses.

Pero la falta de regulación tiene sus consecuencias. Una de estas es que los consumidores no le dan importancia a la fecha de caducidad de su maquillaje como deben. Sin embargo, usar cosméticos caducados puede causar cambios desagradables en la piel y afectar a tu salud.

La razón es lógica: estás poniendo bacterias y químicos en uno de los lugares más sensibles de tu cuerpo, tu cara.

Cómo crecen las bacterias en el maquillaje

En el momento en el que abres el maquillaje estás contaminando el producto, que ahora está expuesto a gérmenes del exterior y a los que hay en tu propia piel. Incluso algunos expertos dicen que la contaminación empieza antes. Según el Dr. Ramsey Markus, un profesor de dermatología de Baylor School of Medicine en Houston, la fabricación, el embalaje, la cantidad de agua e ingredientes antimicrobianos pueden contribuir a la creación de bacterias.

Markus realizó un estudio sobre maquillaje caducado y maquillaje almacenado incorrectamente en 2015 y encontró que un 31.5% de los cosméticos estudiados contenían bacterias. Algunos incluso contenían tipos de estafilococos y estreptococos, que pueden producir infecciones en los folículos capilares o celulitis bacteriana.

“La cantidad de humedad y otros factores pueden permitir que las bacterias crezca de forma más fácil en frascos de maquillaje,” comenta Markus a Gizmodo en Español.

¿Cómo es de fácil la proliferación de bacterias? “Se pueden formar bacterias cuando remojas una esponja o almohadilla varias veces seguidas en un frasco de maquillaje”, dice Markus.

El doctor afirma que los cosméticos deben ser cerrados correctamente para evitar la contaminación de gérmenes en el aire. Recomienda que no se conserve el maquillaje más de 6 meses o, como mucho, un año.

Qué consecuencias tiene el maquillaje caducado

Aunque no todos experimentan problemas con el maquillaje caducado, es importante estar informado de las posibles consecuencias de usar estos productos. Algunos profesionales médicos recomiendan no conservar productos más de un año, un número con el que la industria de cosméticos no siempre está de acuerdo.

Estos son algunos efectos de usar maquillaje caducado. También incluimos la vida útil del producto según la industria cosmética, aunque recuerden, los médicos recomiendan no conservar maquillaje durante más de un año.

Pintalabios

El pintalabios es uno de los cosméticos que más puede convertirse en un foco de bacterias. Se debe a dos cosas:



Como el pintalabios se hace con cera, captura más bacterias.



Se suele limpiar con alcohol, que hace que la bacterias crezcan más rápido.



Cuándo lo debes tirar:

La vida útil de un pintalabios es de uno a dos años, según la industria cosmética. Un producto caducado normalmente se vuelve duro o se desmenuza fácilmente. Tampoco pinta del color que debería. Si puedes ver moho en el pintalabios, está caducado y debes tirarlo. Usarlo puede causar inflamación en los labios. En el peor de los casos si compartes tu maquillaje, puedes provocar enfermedades como el herpes o la dermatitis.

Rimmel

De todos los cosméticos, el Rimmel es el producto que causa la mayor preocupación porque se aplica cerca de los ojos y tiene una vida útil corta. Esto se debe a que el producto en sí es oscuro y húmedo, un entorno muy atractivo para las bacterias. Usar este producto después de su fecha puede causar infecciones como conjuntivitis e irritación en los ojos.

Cuándo lo debes tirar

El Rimmel normalmente tiene una vida útil de dos a tres meses. Es uno de los pocos productos sobre el que los médicos y la industria cosmética coinciden en la fecha de caducidad. Si está seco o huele mal, tíralo.

Base de maquillaje

Estos productos suelen tener una vida útil más corta porque estamos poniéndolos en contacto directo con nuestras manos y piel. Usar una base caducada puede causar irritación o infección en la piel.



Cuándo lo debes tirar

Según la industria, se debe de sustituir cada 6 meses o cada año. Si tienes dudas, recuerda, si huele mal o tiene un color raro, ya no sirve.

Colorete

Algunos coloretes en polvo contienen ingredientes como zinc y titanio, componentes que previenen el crecimiento de bacterias. Esto incrementa su vida útil. Sin embargo, este producto no durará para siempre.



Cuándo lo debes tirar

Un colorete en polvo puede durar hasta un año. Si notas rayas de grasa en el polvo, un cambio de color o roturas, es hora de tirarlo.

Sombras de ojos

Como sucede con el Rimmel, las sombras de ojos son un producto preocupante debido a su proximidad a los ojos. Unas sombras caducada puede causar conjuntivitis o una reacción alérgica.



Cuándo lo debes tirar

Los médicos dicen que estos productos deben ser sustituidos de cuatro a seis meses. Sin embargo, la industria sostiene que los productos en polvo pueden durar más de dos años.

Cómo evitar usar maquillaje caducado

No es obligatorio poner fecha de caducidad en el maquillaje en algunos países, así que identificar cuándo caduca tu maquillaje puede llegar a ser una tarea imposible.

Algunos, como el Doctor Markus, son de la opinión de que hasta las propias fechas, cuando están, no son un reflejo de la calidad del producto: “Sin embargo, es siempre mejor tener las fechas para hacerse una idea, que no tenerlas” amplía.

Un consejo que puedes seguir es apuntar en el bote cuándo abriste el maquillaje y así no guardarlo más de un año. También, aunque no sepas la fecha, puedes tomar ciertos pasos para mantener tus productos limpios y en un estado ideal. Estos incluyen:

Intenta no tocar el maquillaje con las manos. Usa herramientas como almohadillas.

Cierra el frasco para evitar la contaminación de gérmenes.

Lávate las manos antes de aplicar un producto.

Limpia las herramientas que usas, como las brochas de maquillaje y almohadillas.

No compartas tu maquillaje.

Mantenlos en un sitio fresco y evita las altas temperaturas.

Si tienes cualquier duda, a la basura.