Solicitar a tu jefe un período de vacaciones suele en muchos casos ser complicado y supone un momento de tensión (sobre todo mientras esperas su respuesta). Sin embargo, si usas esta forma para pedir días libres es mucho más fácil que te los otorguen.

En algunas oficinas la ausencia de cualquier empleado puede afectar o complicar el día a día. La idea de cualquier compañía es que esto no suceda, pero a veces es inevitable, sobre todo en temporadas de muchos proyectos y trabajo acumulado.

Advertisement

Advertisement

En estos casos solicitar vacaciones es aún más difícil, pero si le aseguras a tu jefe que te has encargado de preparar a tu equipo antes de tu partida es mucho más probable que esté de acuerdo con que te tomes un merecido descanso.

Ramit Sethi, autor del libro I Will Teach You to be Rich, explica su técnica para pedir vacaciones mediante un ejemplo:

Me gustaría solicitar días libres, desde el 2 de octubre al 6 de octubre, porque planeo tomar unas vacaciones familiares durante esos días. Mientras no esté podrán contactarme mediante correo electrónico y no por teléfono. Me aseguraré de que el área técnica esté atenta ante cualquier eventualidad mientras esté de vacaciones, y además organizaré a mi equipo para que tengan una lista de responsabilidades y se encarguen de solucionar diferentes problemas, si llegasen a presentarse. ¿Estás de acuerdo? Gracias, -Ramit.

Básicamente, el autor explica que en este correo le deja claro al jefe que su equipo está preparado ante cualquier eventualidad que pueda suceder en su ausencia, además de haber notificado a otras ramas de la compañía de que no estará, para que presten su apoyo en el peor de los casos. Por último, asegura que en caso de alguna emergencia es posible comunicarse con él.

Sponsored

Esto significa que se ha encargado de mitigar cualquier preocupación de su jefe ante su partida. Además, es muy importante notificar a tu superior que necesitas vacaciones semanas o incluso meses antes de que se lleven a cabo. Hacerlo con solo días de antelación es el peor error que puedes cometer, porque no le permitirá realizar preparativos ante tu ausencia. [vía Rami Sethi (I Will Teach You to be Rich)]

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.