Pen Pineapple Apple Pen. La dichosa cancioncita que tomó YouTube al asalto en 2016 tiene relevo. Su creador, el japonés Pikotaro acaba de lanzarla en la popular red social. ¿Está a la altura de PPAP? Es difícil decirlo. Juzgad vosotros mismos.



El tema se llama I ike OJ, y es lo suficiente simple y machacón como para convertirse en viral. La cuestión es que también parece volver un poco sobre la misma fórmula con aún menos letra. De momento, las estadísticas del vídeo son bastante más apuradas, con casi tantos votos positivos como negativos.

Internet es un público exigente, caprichoso y muy difícil. Psy nunca logró igualar el éxito de su Gangnam Style. Otro tanto les pasó al What does the fox says de Ylvis o al famoso Harlem Shake de Baauer (todos abajo). Ambos fueron éxitos que propiciaron cientos de versiones y parodias, pero sus autores no lograron dar dos veces en el mismo clavo. ¡Suerte, Pikotaro![vía 公式ピコ太郎歌唱ビデオチャンネル -PIKOTARO OFFICIAL CHANNEL-]