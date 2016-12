Foto: Arvid Puschnig

Hay muy pocas cosas convencionales en el piure. Un espectador casual puede confundirlo perfectamente con una roca, pero está vivo por dentro, y su sangre incolora tiene unos niveles casi imposibles de uno de los metales más raros del mundo: el vanadio. Por si fuera poco es una delicia.



El piure (Pyura chilensis) pertenece a la familia de los tunicados. Una vez se fija a una roca en su juventud segrega una densa cubierta protectora de un material poroso y pasa toda su vida en el mismo lugar. Un par de sifones le permiten filtrar el agua del mar para captar las algas y criaturas microscópicas de las que se alimenta.

Aunque por fuera es complicado distinguirlo de una roca, su carne es un manjar muy apreciado en Chile y Perú, donde se consume tanto crudo como a la plancha o guisado en multitud de platos.

Plato con Piure crudo en un mercado de Valparaíso (Chile). Foto: Stéphane Batigne / Wikipedia

Cuando uno vive toda su vida agarrado a la misma roca no tiene mucho margen para las relaciones sociales. Por esa razón los piure son hermafroditas (tienen ambos sexos). Cada ejemplar de esta extraña especie nace macho, pero desarrolla también sexo femenino durante la adolescencia y no necesita de otros piures para reproducirse. Simplemente suelta el esperma y los huevos en el agua. En su fase infantil, los piure se asemejan a pequeños renacuajos hasta que se establecen en alguna colonia cercana, a ser posible junto a otros de su especie, aunque no es necesario para su supervivencia.



Esta forma de reproducción autónoma se traduce en un altísimo índice de natalidad que les mantiene alejados de la extinción pese a ser una delicia gastronómica muy codiciada.

El aspecto más extraño de los piures es que su sangre incolora tiene una asombrosa concentración de Vanadio. El plasma contiene hasta 10 millones de veces superior a la del agua de mar. Parece que los piures absorben este metal cuando filtran el agua pero la razón por la que el vanadio se fija en su plasma sanguíneo aún es un misterio. Son la única criatura del planeta con esta particularidad en su sangre.

El vanadio es un componente clave en la fabricación de un nuevo tipo de baterías llamadas V-Flow que podrían sustituir a las de iones de litio. Averiguar cómo hacen los piures para extraer el vanadio del mar podría facilitar la fabricación de estas baterías a mejor coste. [vía Science Alert]