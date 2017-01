GIF

Al final de Star Wars: Episode IV - A New Hope, vemos a Luke Skywalker destruir la Estrella de la Muerte. Para ello tuvo que recorrer una trinchera hasta encontrar el punto débil de la estación espacial y dispararle. Sin embargo, durante 40 años estuvimos equivocados acerca de dónde estaba ubicada esta trinchera.

Si le pides a cualquier persona que señale el lugar donde cree que estaba ese pasillo por el que Luke voló hasta destruir la estación, seguramente apuntará a la línea horizontal que divide la Estrella de la Muerte exactamente por la mitad.

No obstante, ahí no está la trinchera. Todd Vaziri, artista de efectos visuales de la compañía ILM, asegura que mientras trabajaba en Rogue One se enteró que la trinchera no se encontraba allí, sino en una línea vertical. Luke tuvo que recorrer un pasillo desde el extremo norte de la Estrella de la Muerte hasta el arma para poder destruirla.

Vaziri confiesa que se enteró de esto hace un año, pero tuvo que guardar el secreto.

“Hoy, Vick Schutz y yo nos enteramos de un detalle importante de Star Wars (la película de 1977). Es un detalle que siempre estuvo allí pero nadie se percató”. “No estamos solos. Apuesto a que la mayoría de fanáticos tampoco lo sabe. (Esperen al 2017 para preguntarme al respecto, si quieren saber lo que es).”

Vaziri recuerda lo que sintió cuando se enteró de dónde estaba realmente la trinchera:

“Esto lo conversamos durante una reunión de ILM para Rogue One. Vick Schutz conversaba con John Knoll, supervisor de efectos visuales, acerca de los detalles a tomar para crear la versión de la Estrella de la Muerte que se ve en los ordenadores del Imperio. Knoll, de repente, mencionó que la trinchera en A New Hope en realidad era una línea vertical. Todos los que estábamos en la habitación quedamos muy confundimos y sorprendidos”.

GIF Imagen: Todd Vaziri / FXRants. La línea horizontal es donde todos piensan que se encuentra la trinchera. Pero en realidad era una línea vertical que conectaba con el arma de la Estrella de la Muerte.

Lo más sorprendente es que la información siempre estuvo disponible en la película, durante la escena en la que el General Jan Dodonna le muestra a los pilotos rebeldes los planos de la Estrella de la Muerte.

Solo es necesario percatarse de que la línea que lleva al punto débil de la estación desciende desde el norte.

GIF

No debemos avergonzarnos. La Estrella de la Muerte cuenta con un pasillo enorme que la divide en dos mitades de manera horizontal. No es de extrañar que todo el mundo asumiera que esa era la trinchera que recorrió Luke en la película. [vía Todd Vaziri / FXRants]

