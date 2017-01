GIF

Los scooter (motonetas o ciclomotores) pueden alcanzar una velocidad máxima de apenas 120 Kilómetros por hora. Sin embargo, se necesita ser un gran piloto para conducir rápidamente una de estas pequeñas motos por calles colapsadas de tráfico. El conductor de este vídeo lo hace, y es pura adrenalina.

En muchos países el uso de las scooter y otras motocicletas pequeñas se ha convertido en una alternativa viable para escapar de los altos precios de los coches, además de poder transitar con mayor velocidad eludiendo el tráfico. Vietnam y Tailandia, por ejemplo, son naciones famosas por estar abarrotadas de motos como esta.

Este vídeo es la prueba de que no se necesita una moto rápida para poder sentir la adrenalina de circular entre cientos de coches y otras motos a toda velocidad. Parece una escena salida de Junga de Cristal (Duro de Matar), o parte del rodaje de la próxima entrega de The Transporter.

No sabemos si Jason Statham o Bruce Willis están al volante, pero el vídeo no tiene desperdicio. En más de una ocasión parece que se va a estrellar y milagrosamente no lo hace. [vía YouTube / Reddit]

