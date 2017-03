La seguridad en Internet y sus problemas —desde los correos electrónicos de Hillary Clinton hasta el ransomware, pasando por los hackeos de Tor— es en muchos aspectos una de las principales preocupaciones del FBI contemporáneo. Así que tiene sentido que el director de la oficina, James Comey, tantee las aguas del torrente digital con su propia cuenta de Twitter. También tiene sentido, dado el alto perfil de Comey, que esa cuenta de Twitter sea un secreto para el mundo, no vaya a ser que sus favoritos den pistas sobre lo que andan haciendo los federales. Lo que es resulta sorprendente, sin embargo, es que solo me llevara unas cuatro horas encontrar la cuenta de Comey, que no está protegida.

Anoche, en la cena de líderes de la Alianza de Inteligencia y Seguridad Nacional, Comey dejó escapar que usa tanto Twitter como Instagram mientras contaba una anécdota rápida sobre una de sus hijas.

¿Quién soy yo para decir que no a un desafío?

En lo que respecta a encontrar el perfil de Twitter de Comey, la única pista que ofreció fue el hecho de que es “ahora” cuando está en Twitter, lo que significa que la cuenta es relativamente nueva. En cuanto a su identidad en Instagram, en cambio, Comey nos dio algunas pistas más:

Me importa y valoro profundamente la privacidad. Tengo una cuenta de Instagram con nueve seguidores. Nadie más entra. Son todos parientes inmediatos y el novio serio de una de mis hijas. Los dejo entrar porque son lo suficientemente serios. No quiero que nadie mire mis fotos. Valoro mi privacidad y seguridad en Internet. Mi trabajo es la seguridad pública.

Un sentimiento noble y una pista extremadamente útil para rastrear las cuentas de redes sociales del director del FBI. Porque si podemos encontrar las cuentas de Instagram de la familia de James Comey, también podremos encontrar a James Comey.

Lamentablemente, Instagram no es un lugar propicio para la búsqueda personalizada, y tampoco era probable que ninguno de sus cinco hijos o su esposa estuvieran usando sus nombres completos. Twitter, sin embargo, nos da un poco más de opciones.

Después de un poco de ensayo y error, encontré que su hijo de 22 años, Brien Comey, tenía la mayor presencia online puesto que es una estrella del baloncesto en Kenyon College. Go Lords.

Aun así no fue fácil encontrar a Brien Comey en Twitter, ya que su primer nombre también es el segundo nombre de su padre, y gente de lo que podrías pensar le llama “James Brien Comey” en Twitter.

Después de algunos intentos infructuosos, probé con la siguiente búsqueda de Twitter en una corazonada:

Esto me devolvería cualquier mención del Comey más joven mientras dejaba fuera cualquier referencia a su padre.

Eso me llevó a este tuit de la cuenta de Twitter del equipo de baloncesto de Kenyon College, en la que el joven Comey jugó como estudiante. También demostraba que Comey suele enseñar baloncesto a algunos escolares, y @-mencionaba la cuenta de Twitter “@twittafuzz”, que ya no existe. Esa cuenta, si buscas entre sus menciones, parece haber sido previamente propiedad de Brien Comey (hay gente en Twitter felicitando a @twittafuzz por la ascensión de su padre a la cabeza del FBI).

Las pesquisas finalmente me llevaron hasta aquí:

Haz clic en el enlace de la foto y verás que un usuario ha dejado un comentario en el que nadie más que Brien Comey está etiquetado. No obstante, nuestro director del FBI ha entrenado bien a su hijo. Su cuenta de Instagram está bloqueada. Instagram en sí, sin embargo, tiene un fallo que es terrible para la privacidad del usuario, pero maravillosamente útil para nuestros propósitos de hoy.

Usando la falsa cuenta de Instagram que conservo con el único propósito de seguir a Donald Trump Jr. y Newt Gingrich, pedí acceso a la cuenta de Brien Comey. Tan pronto como lo hice, apareció esto:

Las sugerencias fueron seleccionadas algorítmicamente en base a la cuenta que pedí seguir, un número significativo de las cuales llevaban el apellido “Comey” (Patrice es su esposa). Entre los muchos Comey, solo dos de las cuentas sugeridas carecían de nombres reales y fotos de perfil. Y solo una de esas tenía cerca de “nueve seguidores” (el número que James Comey afirmó tener). Esa cuenta tiene el siguiente nombre de usuario: reinholdniebuhr.

Todavía no podía estar segura de que este fuera realmente James Comey. Pero una rápida búsqueda en Google me devolvió este artículo sobre la época de Comey en la universidad William & Mary, y mis dudas fueron atenuadas:

Durante el último año, Comey fue estudiante de religión y química, y escribió una tesis sobre el teólogo Reinhold Niebuhr y el televangelista Jerry Falwell en su camino a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago

Con el Instagram resuelto, era hora de volver a Twitter. Aunque hay un @ReinholdNiebuhr, a juzgar por sus tuits estaba bastante segura de que no era nuestro chico.

Pero, afortunadamente para nosotros, solo hay siete cuentas en Twitter que hoy en día utilizan alguna variación de “Reinhold Niebuhr” como nombre de usuario.

Y solo uno parece estar operando en sigilo: @projectexile7.

Pero, ¿cómo podía asegurarme? Solo hay una persona que sigue la cuenta: Benjamin Wittes of Lawfare. Wittes no es un neófito de Twitter. Es un usuario activo con más de 25.000 seguidores, y solo sigue 1178 cuentas —lo que significa que no es un suscriptor de la filosofía “te sigo si me sigues”. Si está siguiendo a un huevo aleatorio —y es la única cuenta que lo sigue— probablemente haya una razón.

Esa razón podría ser el hecho de que, como escribió él mismo aquí, Wittes es un amigo personal de James Comey. (Hemos contactado con Wittes para pedirle una declaración, pero aún no hemos recibido respuesta).

Project Exile es un programa federal que James Comey ayudó a desarrollar cuando era un abogado de los Estados Unidos que vivía en Richmond. Y luego, por supuesto, están las cuentas a las que sigue.

ProjectExile7 sigue a otras 27 cuentas, la mayoría de las cuales son periodistas, noticias o cuentas oficiales del gobierno y de la autoridad. Adam Goldman y David Sanger, del New York Times, y Ellen Nakashima y David Ignatius, del Washington Post, que han estado cubriendo agresivamente la investigación del FBI sobre los contactos de Trump con agentes rusos, están en la lista, al igual que Wittes y Jack Orfebre. Donald Trump también está ahí, pero @projectexile7 parece haber comenzado a seguirlo hace relativamente poco (su primer seguimiento fue el @nytimes).

Hay dos follows de otra índole: William & Mary News (donde Comey estudió) y nuestros colegas de The Onion (todos meremos reír un poco):

Y de los 39 tweets totales que la cuenta ha guardado como “me gusta” hasta el momento, ocho se refieren directamente al FBI o al propio James Comey:

Este sobre una investigación en marcha del FBI:

Y estos cuatro sobre la administración de Trump en general:

Por supuesto, nada de esto es una prueba definitiva de que @projectexile7 es el director del FBI James Comey, pero se necesitaría una confluencia casi imposible de coincidencias para que sea cualquier otra persona. Y piensa lo que quieras del hecho de que el director del FBI parece haberle dado “me gusta” un tuit del New York Times sobre Mike Flynn y Jared Kushner reunidos con un enviado ruso en diciembre.

Hemos contactado con el FBI en busca de una declaración, y actualizaremos el artículo si obtenemos respuesta.

Mientras tanto, @projectexile7, me encantaría que me siguieras en Twitter.