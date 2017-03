The Legend of Zelda: Breath of the Wild es un juego enorme. Además de su campaña principal cuenta con un montón de misiones secundarias y cosas por hacer en su mundo abierto, y este mapa interactivo te puede ayudar a encontrar todos los lugares, objetos y armas que se esconden en este mundo.

El proyecto es creación de los responsables de Zelda Maps, quienes se han dedicado a minar la información y datos del juego durante cientos de horas para recopilar todos los puntos de interés en el mapa del juego. Hasta ahora han encontrado cientos de ellos, y aseguran que todavía faltan muchos más.

Advertisement

Advertisement

El mapa interactivo cuenta con botones virtuales para seleccionar qué objeto estás buscando, incluyendo misiones secundarias, piezas de armadura, armas, escudos, arcos, hierbas, materiales, secuencias de memoria (que revelan la historia), paredes con grietas (que esconden lugares secretos), campamentos de enemigos, hadas, comida, establos, calabozos, guardianes y semillas de Korok, entre otras cosas.

Esta es otra prueba más del enorme trabajo de Nintendo para convertir a Breath of the Wild en su nueva obra maestra. Puedes acceder al mapa desde este enlace, puede ser muy útil si estás un poco perdido en el juego. [vía Zelda Maps / Zelda Universe]

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.