Si ahora mismo me lanzaran una pelota de tenis probablemente sería incapaz de atraparla con la misma habilidad que muestra este ingeniero de Disney. Por supuesto, hay truco, la compañía ha creado un sistema de predicción de trayectorias sencillamente asombroso.



La demostración está orientada a entornos de realidad virtual. Lo que Disney quería crear es un sistema que permita ver en realidad virtual objetos reales del mundo físico. Una serie de sensores registran esos objetos mediante, y un algoritmo analiza su movimiento y trayectoria para determinar con precisión, en el caso de la pelota, dónde va a caer.

La demostración es interesante desde el punto de vista de los videojuegos, pero no tengo muy claro si Disney se ha dado cuenta de lo que tiene entre manos. Unido a un sistema de realidad aumentada, el sistema de predicción de Disney puede ser de mucha utilidad no solo para entrenamiento deportivo, sino como la base de un sistema de puntería asistido muy efectivo. La duda es si se podrá montar una plataforma semejante en un entorno que no sea un laboratorio lleno de cámaras. [vía Disney Research]