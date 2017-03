GIF

No lo digas. No lo hagas. Esta pitón no mordió más de lo que podía masticar. Las pitones no mastican.



La desafortunada serpiente que aparece en el vídeo logró tragarse por completo este antílope. Y es muy posible que luego se hubiera alejado de allí. Pero la digestión de la comida lo fastidió todo. Mientras la serpiente descansaba bajo el sol, un hombre llamado Jaco Kotze notó su presencia en su granja y llamó al cazador de serpientes Arthur Roden para que hiciera algo al respecto.



Roden empezó tratando de agarrar la cabeza de la serpiente, tal y como lo hacen los cazadores de serpientes. La serpiente tenía el vientre lleno, necesitaba idear una escapada y tenía que decidir entre ser capturada o vomitar su almuerzo. Roden acomodó la pitón y le dio un poco de espacio y… dios santo, ¿todo eso estaba ahí ? Sí, eso es un antílope entero.



Se trata de una pitón africana de roca, que es la serpiente más grande del continente. Una que puede llegar hasta los 4,8 metros de largo y que tiene un promedio de entre 3 y 3,53 metros. Una vez que ésta fue sometida, Roden y el equipo utilizaron una cinta métrica y registraron sus 3.9 metros, así que era muy grande.



A continuación pueden ver la parte importante (el vómito del antílope). En este enlace hay una versión más larga del calvario completo.

