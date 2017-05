El accidente de Kraglin

Después de ayudar a los Guardianes y perder a su mentor, Yondu, vemos al saqueador Kraglin (Sean Gunn) en la nueva nave de los Guardianes practicando con la aleta y la flecha de Yondu. No es muy bueno usando el arma pero al menos logra mover la flecha... directamente hasta el pecho de Drax.

No te procupes, Drax estará bien, pero evidentemente esto significa que, al igual que Mantis, es posible que Kraglin se una al equipo en el futuro. ¿Acaso Kraglin será parte de los Guardianes en la película Avengers: Infinity War? Quizás, pero lo más probable es que se una al equipo en Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Los Guardianes originales se reúnen

Varios personajes se reúnen para el funeral de Yondu, incluyendo a tres de los cameos más importantes de la película. Ahí vemos a Stakar (mejor conocido como Starhawk en los cómics), quien es interpretado por el gran Sylvester Stallone, junto a Ving Rhames como Charlie–27, Michelle Yeoh como Aleta Ogord, Krugar y Mainframe (cuya voz la pone Miley Cyrus, así no lo puedas creer). Esta es, básicamente, una reunión de los Guardianes de la Galaxia originales de Marvel, esos que aparecían en los cómics durante las décadas de 1960 y 1970, y es bastante probable que vayan a tener un papel importante en Guardians of the Galaxy Vol. 3.

“No los veremos de nuevo hasta al menos Guardians 3", dijo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, a nuestros compañeros de io9. “Una de las ideas de James era despedir a Yondu por todo lo alto junto a los guardianes originales de los cómics. Esto, además, le da a James un nuevo lote de herramientas para usar en las próximas películas”

La creación de Adam Warlock

Desde el anuncio de la primera película de Guardians of the Galaxy los fanáticos se han preguntado cuándo sería el día en el que veríamos en el cine a otro de los personajes más conocidos de la galaxia de Marvel. Todavía no sabemos si Nova algún día llegará a este universo de películas, pero Guardians 2 nos confirmó que sí veremos a Adam Warlock.

La escena post crédito nos muestra a la líder de los Soberanos, Ayesha, todavía muy enojada porque fue derrotada por los Guardianes, mirando un capullo gigantesco mientras dice que su mayor creación está adentro. Ayesha lo llama “Adam”, así que claramente se refiere a Adam Warlock, cuyo origen en los cómics está relacionado al pasado de Ayesha: ambos eran seres supremos creados de forma artificial.

“No veremos las consecuencias de esto hasta Guardians 3”, dijo Feige a io9. “Adam no forma parte de la historia de Infinity War, aunque sabemos que fue parte de estos acontecimientos en los cómics. Nuestra versión de Infinity War será el cierre de todas las historias que hemos contado hasta ahora. James tenía planes de presentar a Adam en Vol. 2, o incluso en la primera película. Eran buenas ideas pero debido a la forma en la que se estaba moldeando [el universo cinematográfico de Marvel] no había tiempo para eso. Es por esto que solo nos dio un guiño para desarrollar su historia en el futuro.”

Groot adolescente

Guardians of the Galaxy Vol. 2 se desarrolla apenas pocos meses después de los acontecimientos de la primera película, lo que significa que Groot todavía es muy pequeño. Sin embargo, en una de las escenas post crédito vemos que ha pasado más tiempo y Groot se convirtió en un adolescente molesto, con Star–Lord hablándole como si fuera su padre. Esto quiere decir que podemos esperar que Groot sea al menos de este tamaño en Infinity War, o quizás para entones ya ha alcanzado su tamaño original.

Confirmada la teoría de Stan Lee

La última escena es la continuación de otro momento que vimos durante la película. Stan Lee se encuentra hablando con varios personajes cabezones que los fanáticos de los cómics conocen muy bien: son parte de una raza extraterrestre muy poderosa conocida como los Vigilantes.

Lee menciona su cameo como un repartidor de FedEx en Captain America: Civil War, sugiriendo que cada vez que vimos a Lee en todas sus apariciones y cameos en el universo de Marvel ha sido la misma persona. Quizás él es un Vigilante. Esta ha sido una teoría que los fanáticos han creído durante muchos años, y James Gunn parece haberla hecho realidad en su película.

