Foto: Jordan Strauss / AP Images.

Como cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se ha reunido para premiar a lo mejor de lo mejor del séptimo arte. Este 2017 se ha llevado a cabo la gala número 89 de los Premios Oscar, y estos son todos los ganadores.



Mejor actor de reparto

Ganador: Mahershala Ali – Moonlight

Resto de los nominados:



Jeff Bridges – Hell or High Water

Lucas Hedges – Manchester by the Sea

Dev Patel – Lion

Michael Shannon – Nocturnal Animals

Mejor maquillaje

Ganador: Suicide Squad – Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, y Christopher Nelson

Resto de los nominados:



A Man Called Ove – Eva von Bahr y Love Larson

Star Trek Beyond – Joel Harlow y Richard Alonzo

Mejor vestuario

Ganador: Fantastic Beasts and Where to Find Them – Colleen Atwood

Resto de los nominados:



Allied – Joanna Johnston

Florence Foster Jenkins – Consolata Boyle

Jackie – Madeline Fontaine

La La Land – Mary Zophres

Mejor documental

Ganador: O.J.: Made in America

Resto de los nominados:



Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

13th

Actualizaremos este artículo a medida que sean anunciados los ganadores.

