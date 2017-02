Reece “bloominator” Bloom no volverá a jugar a Counter Strike. Al menos no en ningún torneo oficial. El jugador ha sido expulsado de la comunidad del juego hasta el 6 de junio de 3016, y la razón es que Bloom se ha dedicado a acosar sexualmente a una jugadora de 15 años.



Bloom se convierte así en el jugador estadounidense de más nivel en ser expulsado de la comunidad por su comportamiento fuera del juego. Su carrera comenzó en Exertus, y de ahí pasó a otros equipos. Actualmente estaba en Armor Esports, que es el sexto equipo en la liga oficial de la ESEA en Estados Unidos.

Aunque la cuenta de Twitter del jugador ya no está activa, el origen de su expulsión es una conversación de mensajes con una jugadora de 15 años a la que llegó a enseñar el pene en un vídeo. La conversación aún se puede leer en Imgur. En ella el jugador tiene perlas como “hay algo en poder influenciar las mentes jóvenes” o “simplemente me da igual ser un pedófilo.” Las imágenes terminaron en un encendido chat interno de la ESEA en el que otro usuario le decía que esperaba que nadie las borrara para que pudieran servir de prueba en el juicio.

La última actualización de Bloom en Twitter (aún se conserva en la caché de Google) es una disculpa pública por lo sucedido. En ella pide que no se extienda el odio a su persona a la comunidad de jugadores de Counter Strike, que no tiene nada que ver con sus acciones.

No tengo excusas. Lo que he hecho ha sido obvia e increíblemente estúpido. Me gustaría disculparme en primer lugar ante Armor Esports, por arruinar una temporada de CSGO que estaba en muy buen momento. También quiero pedir disculpas a los que me han apoyado en toda mi carrera de CS. Nunca me había sentido tan motivado desde mi salida de Exertus en 2014. Soy consciente de que hay muy buenas razones para odiarme, pero quisiera que ese odio se limitara a mi, no a ninguno de mis amigos o asociados. Espero que alguna gente pueda perdonarme, pero entenderé si no lo hacen.