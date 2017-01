GIF

Estamos tan acostumbrados a ver gafas graduadas que no nos damos cuenta de la pequeña maravilla de la ingeniería que muchos llevamos posada sobra la nariz. En How to Make Everything han intentado fabricar sus propias gafas en casa, y el proceso es increíblemente complejo.



Para empezar necesitas silicio (arena), potasio (cenizas de madera dura) y óxido de calcio (piedra caliza) para fabricar el cristal. Son materiales increíblemente comunes hasta el punto de que puedes encontrarlos tirados por ahí. El problema es que después de machacar piedra caliza a martillazos y filtrar arena es probable que hayas quemado mal la madera y no hayas purificado las cenizas hirviéndolas en litros y litros de agua para extraer el potasio puro. ¡Ooops! Tendrás que volver a empezar.

Suponiendo que hayas podido hacerte con ingredientes puros para fundir vidrio, el siguiente paso es aprender a soplarlo, crear una esfera perfecta y cortar varias secciones circulares para intentar graduarlas.

Advertisement

Si ya el proceso de fabricar cristal es increíblemente complejo, lograr que ese cristal sea transparente y graduarlo correctamente es una auténtica pesadilla. Después de ver el vídeo, tan solo esperamos que nunca se nos rompan las gafas durante un apocalipsis zombie. [vía How to Make Everything]