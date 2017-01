Super Mario Run solo fue el comienzo. Nintendo acaba de anunciar cuál será la próxima de sus franquicias que llevarán a móviles: Fire Emblem. La saga de juegos tácticos con combate por turnos llegará a Android, iPhone y iPad el próximo 2 de febrero.

Después del éxito de Super Mario Run y de Pokémon Go (que técnicamente no es un juego propio de Nintendo), la compañía continúa con sus planes de llevar sus sagas más conocidas a los smartphones. Esta es su estrategia para que cada vez más personas las conozcan y así poder llevar jugadores a 3DS o la nueva Nintendo Switch.

Esta vez será el turno de Fire Emblem Fates, un juego RPG táctico que llevará los personajes más conocidos de esta saga de casi 30 años a Android y iOS. El sistema de combate por turnos es idéntico al de los juegos para consolas, y estará disponible de forma gratuita con compras in-app, al mismo estilo que Super Mario Run.

Solo queda esperar para ver cuál será la próxima franquicia de Nintendo que llegará a los móviles. Un Animal Crossing, Pikmin o Kirby sería genial, aunque no dejamos de soñar con un remake del primer The Legend of Zelda para smartphones.

