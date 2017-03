GIF

Wolverine es uno de los personajes más conocidos y populares en la historia de los cómics de Marvel, incluso a la par de Iron Man, Spider-Man y el Capitán América. El mutante de las garras de adamantio nació en el año 1974, y desde 1982 lo hemos visto evolucionar en el cine y la televisión.

Wolverine apareció por primera vez en los cómics de Marvel en octubre de 1974, en el número 180 de los cómics de The Incredible Hulk. Poco tiempo después pasó a formar parte de los X-Men y, para el año 1982, aparecería por primera vez en una serie animada de Marvel: Spider-Man and his amazing friends.

Desde su llegada hemos visto cómo su típico traje amarillo y diseño ha cambiado con el paso de lo años, siendo uno de los favoritos el clásico traje de la serie animada de los X-Men de 1994.

Desde el año 2000 Wolverine se hizo aún más popular gracias a las películas de los X-Men y la interpretación de Hugh Jackman. El actor cuenta con nada menos que 9 películas dando vida al personaje, incluyendo la nueva Logan (que asegura será su última).

Los responsables del canal de YouTube Burger Fiction han creado una recopilación que muestra la evolución del personaje en todas las series y películas que ha aparecido en los últimos 35 años, incluyendo mallas, cascos cibernéticos (Arma X) y los trajes de las películas. ¿Cuántas de ellas has visto?

Si lo que deseas ver es el cambio de los trajes del personaje, incluyendo su versión en los cómics, esta infografía es para ti. [vía Burger Fiction / Halloween Costumes]

