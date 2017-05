HBO confirmó hace algunas semanas que estaba trabajando en varios spinoffs de la popular Juego de Tronos. Queda más de un año para que se estrene la octava y última temporada de la serie, pero George R.R. Martin no ha podido resistirse a dar algunos detalles sobre lo que vendrá después.



En un post de su página de Livejournal, GRRM arroja nueva luz sobre los cinco (y no cuatro) pilotos en los que está trabajando junto a un grupo de guionistas, y explica por qué no cree que sean spinoffs. “No me gusta el término spinoff y no creo que realmente aplique a estos nuevos proyectos”, escribe Martin. “Estamos hablando de historias nuevas ambientadas en el «universo secundario» (por tomar prestado el término de Tolkien) de Poniente y el mundo más allá de Poniente, el mundo que creé para Canción de hielo y fuego”, añade. “Es todo un mundo. Si había ocho millones de historias en La ciudad desnuda en los años 50, piensa cuántas más habrá en un mundo entero, y uno con miles de años de historia registrada”.

Pero si estabas esperando una serie sobre la vida desenfadada de Tyrion Lannister después de Juego de Tronos, tengo malas noticias: cada uno de los proyectos que prepara HBO “es una precuela más que una secuela”, según el propio Martin. Alguna ni siquiera tiene lugar en Poniente y no, ninguna es una serie sobre la Rebelión de Robert o los Cuentos de Dunk y Egg.

“Todos sabemos lo lento que soy, y lo rápido que un programa de televisión puede moverse. No quiero repetir lo que sucedió con Juego de Tronos en sí, donde la serie se adelantó a los libros”, explica Martin. “Cuando llegue el día en que acabe de contar todas mis historias de Dunk y Egg, haremos un programa de televisión sobre ellos... pero ese día todavía está muy lejos. Tampoco haremos la rebelión de Robert. Para cuando acabe de escribir Canción de hielo y fuego sabréis cada cosa importante que sucedió en la Rebelión de Robert. No habría sorpresas ni revelaciones en esa serie”.

La posibilidad de hacer una nueva serie basada en el universo de Canción de hielo y fuego surgió en agosto del año pasado. Martin propuso dos ideas, de las cuales una está en desarrollo. En total son cinco proyectos en marcha de la mano de Max Borenstein, Jane Goldman, Brian Helgeland, Carly Wray y un quinto guionista que aún no se ha anunciado. Y sí, Martin está colaborando con ellos mientras intenta terminar Vientos de invierno. El escritor también se ha asegurado de mencionar que cinco guiones no implica que se vayan a estrenar cinco nuevas series. [George R.R. Martin]