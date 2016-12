OurMine Team, el grupo que consiguió tuitear desde la cuenta de Mark Zuckerberg, ha accedido en un mismo día a los perfiles de Twitter de Netflix, Marvel y la Liga Nacional de Fútbol Americano. Es desesperanzador que el mismísimo Tony Stark (@Iron_Man) también pueda ser hackeado.

Los hackers publicaron el mismo mensaje en todas las cuentas: “Ey, somos OurMine. No os preocupéis, solo estamos comprobando vuestra seguridad. Contactad con nosotros para ayudaros con vuestra seguridad”. Y aunque no lo confirman, parece un doble caso de negligencia por parte de las víctimas: por un lado, no tenían verificación en dos pasos; y por otro, podrían haber repetido la misma contraseña que ya utilizaban en otros servicios.

En el caso de Mark Zuckerberg, OurMine aseguró haber obtenido su clave a través de la base de datos filtrada de LinkedIn, que fue robada en 2012. El grupo también hackeó en una ocasión a la web TechCrunch, que admitió repetir contraseñas y no utilizar autenticación de factores múltiples. Otras víctimas célebres de OurMine fueron el CEO de Google, Sundar Pichai, y el actor Channing Tatum. [TechCrunch, CNET]