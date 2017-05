Aquí tienes nuestro resumen de lo mejor y lo más leído de Gizmodo en Español. ¿No estabas prestando atención? Esto es lo que te has perdido.



La próxima vez que te subas a un avión y mires por la ventana para contemplar las nubes o el hermoso paisaje, atrévete a hacer algo diferente: observa la forma de la ventana. Curiosamente, las ventanas de un avión son redondas. Siempre son redondas.

La mayoría de los propietarios de coches de alta gama prefieren mantenerlos en un garaje y solo sacarlos cuando hace buen tiempo o cuando quieren presumir de ellos en un encuentro. Sin embargo, el dueño de un Lamborghini Murciélago lleva acumulados 418.429 kilómetros. Utilizarlo tanto le ha costado una pequeña fortuna.

Adquirir un pez dorado siempre parece buena idea al principio. Puede ser que te lo hayas ganado en un carnaval o que te lo haya regalado tu novio o novia. También simplemente puede ser que te sentías solo y que pensaste que un pez dorado sería un amigo perfecto.

Es una de las sensaciones más desagradables que existen. Pasas demasiado tiempo sentado o tumbado en la misma posición y, cuando te levantas, el pie o la mano no responde. Se siente débil y con un molesto hormigueo en la piel. ¿En qué consiste exactamente que se nos duerma una extremidad?

Es un escenario complicado, lo sabemos. No todos los días tiene uno la oportunidad de estacionar al lado de una rueda de camión de casi tres toneladas. Sin embargo, si se da el caso, mejor busca otra plaza lejos. Muy lejos. El propietario de este Toyota lo ha aprendido por las malas.

Comerse una hamburguesa tan tiernas que se deshaga en tu boca es uno de los grandes placeres de los entusiastas de la parrilla. Sin embargo, lograrlo no es tan sencillo. Si a menudo tus hamburguesas quedan demasiado secas, este truco te será muy útil.

Se llaman Sheela na Gigs y son una serie de tallas figurativas de mujeres mayores desnudas que muestran una vagina de forma exagerada. La mayoría se encuentran en iglesias y castillos repartidos principalmente por Irlanda (aunque no exclusivamente). ¿Qué demonios significan estas figuras?

Piensa en una obra de ficción reciente que trate el tema de la vida extraterrestre. Ya sea un libro o una película, ya sea desde una historia más o menos fidedigna basada en datos oficiales o una fantasía sin sentido, probablemente trate de encontrar vida inteligente… con vida. ¿Y si buscáramos vida inteligente extinta?

Los perros son los mejores, así que es natural querer abrazarlos con afecto cuando saludan. La mayoría de ellos son demasiado buenos para decirlo, pero esta es realmente una manera terrible de presentarse a un perro. Estos son los pasos a seguir para esa primera impresión.

La cuenta de Melania Trump ha permanecido en silencio desde el día de las elecciones. Antes, la esposa del presidente Trump era una prolífica tuitera, pero su actividad se ha trasladado a la cuenta de la primera dama (@FLOTUS). No la usa mucho, pero ayer Twitter ha estallado por una captura de pantalla de su cuenta personal.

Una mañana del 2013 ocurrió algo totalmente inesperado en una playa de Japón. Un tipo encuentra una embarcación destartalada con un olor intenso que dejaba pocas dudas sobre la carga que transportaba. Eran cadáveres en descomposición. Así comenzaba un rompecabezas que todavía hoy sigue sin resolverse.

Puede ser un experimento de ciencia para niños o el vídeo a cámara lenta más espectacular que verás hoy, pero no es ningún mito: cuando aplastas un caramelo de azúcar con sabor a menta ves unos diminutos destellos de luz azul que se parecen mucho a un relámpago. Tienen su explicación.

¿Otra vez la neutralidad de la red? ¿Eso no se había resuelto hace tres años? Ojalá. La guerra por la neutralidad de la red llegó a una especie de tregua durante la administración Obama, pero el nuevo gobierno republicano de Trump se prepara para un segundo asalto. Esto es lo que necesitas saber.

El mes pasado el usuario de Reddit Khemist49 se encontró con algo ciertamente improbable: un disco original del código fuente de StarCraft. De 1998. Al principio el tipo no sabía qué hacer con el disco. Finalmente decidió enviárselo a Blizzard, quienes estaban muy agradecidos de tenerlo de vuelta.

Aquellos que han conducido alguna vez una moto y un coche habrán notado la gran diferencia que existe entre ambos. La moto ofrece una mayor sensación de libertad y velocidad. Por contra, parece razonable pensar que ir en moto en la carretera es bastante más arriesgado que conducir un coche pero, ¿cuánto?



Hoy es 4 de mayo, el día de Star Wars, lo cual es genial dado que Star Wars nunca recibe mucha atención. En honor a este día tan importante quiero contarles algo que me ha estado carcomiendo durante años. Es un detalle muy extraño, un error evidente que ha estado escondido a plena vista durante décadas, burlándose de todos nosotros. Es algo que no tiene sentido, y que está relacionado a la imagen que ves sobre estas líneas.

Si tienes miedo a recibir un disparo, no estás solo, y tus temores están desgraciadamente justificados. Las pistolas matan a casi 100 personas cada día en Estados Unidos. Peor aún, estas pistolas y las balas que se disparan no son armas hiper-precisas como las que vemos en Hollywood. Son imprecisas y hacen mucho más daño del que puedas imaginar. Esto es lo que sucede si te alcanza una bala, y lo que puedes hacer para posiblemente salvar tu vida o la de otra persona.

Las películas de Marvel suelen contar con una o dos escenas post créditos, pero en el caso de Guardians of the Galaxy Vol. 2 han incluido cinco. Algunas de ellas no son más que bromas, pero otras ofrecen detalles importantes acerca del futuro de las películas de Marvel. Esto es lo que significa cada una de las escenas.

En 1963, el ejército de Estados Unidos y el MIT concibieron un plan para crear un sistema de telecomunicaciones que los rusos no pudieran destruir o bloquear. A resultas de ese plan, la Tierra está hoy rodeada de una nube de millones de diminutas agujas de cobre que flotan a 3.500 km de altura.



Ocurrió el 3 de mayo en el cementerio de Holy Cross de Filadelfia. Una máquina se dispone a levantar la tierra para levantar una tumba que debería albergar los restos del que fue uno de los más famosos asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque podría no estar dentro.