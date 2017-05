En resumen, la historia que menciono habla de esta foto de Mark Hamill en su traje de Luke Skywalker. Esta imagen en particular fue escondida por Lucasfilm porque se le ve la camiseta debajo de su túnica, y los pantalones no eran los mismos que usó Luke en la película.

Tomando en cuenta estos detalles, Lucasfilm decidió que nunca se publicara esta foto (aunque décadas más tarde salió a la luz) porque Luke no se veía igual que en A New Hope.

¿Lo entiendes?

Entonces, basándonos en esto, podemos concluir que Lucasfilm es una compañía que se preocupa muchísimo por los detalles. Esta foto de Luke ni siquiera iba a aparecer en carteles ni en publicidad de la película, y aún así se aseguraron que nadie fuera horrorizado por la camiseta y los pantalones de Luke.

Lo que nos lleva de regreso a la foto de R2-D2 y C-3PO. Esta imagen es utilizada en prácticamente toda la mercancía y publicidad de Star Wars. De hecho, esta es la imagen principal de Star Wars en el Apple TV:

Claramente Lucasfilm no tiene ningún problema con usar esta imagen, aunque tiene un error mucho más grave y evidente que el de la camiseta de Luke. Miren a R2-D2 en la foto:



¿Notan algo extraño? Seguro que sí. Es bastante evidente: su cuerpo no está pintado como debería.



Aquí pueden ver la diferencia. El R2-D2 que aparece en todas las películas es el de la izquierda:

A la izquierda: R2-D2 bien, a la derecha: mal.

Esto no es algo sin importancia, aquí hay una gran diferencia. En las películas R2 tiene sus “brazos” pintados de azul, el agujero en el centro donde se encuentra esa cosa que parece ser para su ventilación también debería estar pintado de azul, y hay más lugares que tampoco están pintados correctamente.



Es evidente que la foto es de cuando la película todavía se encontraba en una fase de pre-producción, cuando rodaban Star Wars entre los años 1976 y 1977. Existen más fotos similares en el mismo sitio que asumo fueron fotos de pruebas de trajes, o algo así.

Lo que no logro entender es por qué a Lucasfilm, una compañía que ha demostrado ser increíblemente cuidadosa con los detalles de sus películas, parece no importarle que este error visual no solo haya sido publicado sino que es una imagen que ha sido utilizada constantemente durante décadas.



Este error no aparece en ningún otro material publicitario o de mercadeo de la franquicia. Incluso en el cartel original de la película, ese que pintó el rostro de Carrie Fisher completamente diferente al real y le puso unos pectorales musculosos de superhéroe a Mark Hamill, mostró a R2-D2 con sus patrones de pintura correctos.

También es muy extraño que no haya podido encontrar a otra persona que se esté quejando y esté tan obsesionada con esto como yo. ¿Acaso nadie se había dado cuenta? ¿Soy un idiota por notarlo? ¿Qué está pasando?



Hace un par de meses intenté contactar a Lucasfilm por correo para preguntar al respecto, y al no recibir ninguna respuesta hoy decidí llamarlos por teléfono. Me dijeron que no estaban al tanto de problema, y me prometieron que le preguntarían al departamento correcto para así poderme enviar alguna respuesta dentro de algunas semanas.

Les comento esto de una vez a ustedes porque no quise esperar más, y les prometo que cuando me contacten de nuevo (si es que llegan a hacerlo) voy a revelar la razón por la que este error parece no importarle a Lucasfilm, a diferencia de otros.

Hasta entonces, vamos a especular un poco y pensar en algunas teorías de la conspiración. Las mejores son las que involucran a los Illuminati.

Que la fuerza los acompañe.

