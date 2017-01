Cualquiera que haya visto anime con cierta frecuencia sabe que los personajes femeninos de Hayao Miyazaki no se cuentan ni de lejos entre los más sexualizados. Hay, no obstante, una excepción, y al maestro de Studio Ghibli le parece lo bastante relevante como para explicar sus razones.



Esa excepción es Nausicaä. La protagonista del clásico Nausicaä del valle del viento no tiene una talla de pecho especialmente ostentosa, pero sí que lo es si la comparamos con el resto de la obra de Miyazaki. Resulta que el detalle es intencionado.

El maestro quiso adelantarse a cualquier crítica y trató de explicar la cuestión en una entrevista legendaria que se remonta a 1984, al parecer un día después del estreno del film. La entrevista suele reaparecer cada cierto tiempo, y es el propio Miyazaki el que saca el tema para sorpresa del entrevistador:



Miyazaki: No es solo para que ella pueda dar de mamar a sus hijos o para acostarse con el chico que ella elija. Son también para cuando abraza a los ancianos que están muriendo en el castillo. Creo que su busto es algo así. Por eso tenía que ser grande.

Miyazaki: ¿Los pechos de Nausicaä son bastante grandes, no cree?

La explicación no solicitada suena a disculpa, pero la realidad es que Miyazaki pasó por todo un largo proceso a la hora de dibujar el perfil de Nausicaä. Al principio, la dibujó con un busto mucho más llamativo, pero a medida que avanzaba en el proceso fue reduciendo la talla por miedo a que resultara demasiado llamativo. En una entrevista posterior (1995), el maestro vuelve a incidir en el tema:



Si acababa saliendo una escena de desnudo, no hubiera sido capaz de escribirla sin disculparme. Eso es lo único de lo que estaba seguro. No porque sintiera vergüenza, sino por estar dibujando cosas que no pueden publicarse.