Independientemente de su habilidad, todas estas jugadoras creen que el género influye de alguna manera en su trabajo. Pregunté a todas si creían que los hombres las ven más como una acompañante sexy, o simplemente como un jugador con experiencia que casualmente es una mujer. “Por un lado quiero pensar que no tiene nada que ver con ser mujer, pero probablemente haya algo de ello,” responde BabyPoro. Hasta ahora todos los demás clientes de estas jugadoras han sido hombres. En marzo, recibió un mensaje en Fiverr preguntándole por qué se aprovechaba de hombres solitarios para obtener beneficio económico y echándola en cara que contribuía a perpetuar un estereotipo tóxico sobre las mujeres jugadoras con sus fotos de Cosplay.

“Todo eso no es más que mierda”, dice la jugadora. “Puedes opinar lo que quieras. Simplemente soy una persona amistosa a la que le gusta jugar Overwatch con más gente que quizá no tengan oportunidad de conocer mucha gente.”

Otra jugadora que responde por Yolo no cree que el género tenga mucho que ver. Yolo descubrió Fiverr gracias precisamente a su pareja, que se dedica a lo mismo. Admite que a algunos de sus clientes encuentran simpático que sea una “Gamer Girl” pero esa no es la motivación. Yolo es nivel 341 en Overwatch y practica cada día. “La mayor parte de jugadores que me contratan son de menor nivel y lo que buscan es mejorar su juego.” Por supuesto, ninguna se libra del ocasional troll que las pregunta si susurran con voz sexy durante ls partidas de Overwatch. A todas ellas les repugna ese comportamiento.

Inicialmente no tenía una opinión formada sobre pagar a mujeres para jugar a Overwatch. Simplemente me gustaba la idea de jugar con jugadores interesantes. Entonces Biu me contó que a veces los clientes eligen con qué héroe debe jugar ella y no por necesidades del equipo, sino para divertirse viéndola jugar en una posición en la que no es tan hábil.