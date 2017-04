Esta es una reseña completamente libre de spoilers.

Vol. 2 te atrapa de inmediato al empezar. Su trama se desarrolla a unos pocos meses de la casi perfecta primera Guardians, y al igual que su predecesora, Vol. 2 comienza revelando más historia del pasado de sus personajes mediante un flashback. Después de esto se lleva a cabo una escena de acción enorme durante los crédito de apertura, incluyendo a cuatro de los cinco Guardianes luchando contra una bestia mítica. El quinto, Bebé Groot, simplemente baila al son de la música mientras sus amigos pelean a muerte.

La escena es una maravilla. Es perfecta. Es todo lo que esperarías de una película de Guardians of the Galaxy escrita y dirigida por James Gunn. Está llena de humor, acción, un apartado visual precioso, decisiones audaces y música genial. De manera instantánea te conectarás a estos héroes como lo hiciste en la primera película, al igual que notarás lo conectados que ellos están el uno del otro. El mundo (o galaxia) de los Guardianes se siente familiar, aunque a su vez no dejará de sorprenderte con sus rarezas. Ver de regreso a este equipo se siente genial, y al comenzar la película no podrás esperar por ver de qué se trata esta nueva aventura.

Es en este momento en el que Vol. 2 se tambalea, porque en lugar de mantener a los Guardianes juntos, cada uno recibe su propio camino individual en la historia que seguirán y muy pocos de ellos se cruzarán. El resultado es una película con varias historias interesantes y misteriosas siendo presentadas de un solo tirón, pero le falta esa conexión que ayudó a que el primer film fuera tan querido.

Esto es lo que sucede: los Guardianes están siendo cazados por una raza alienígena conocida como los Soberanos, debido a que Rocket les robó algo. Lo siguiente que sucede es que aparece Kurt Russell como Ego, el misterioso y ausente padre de Star-Lord del que tanto se habló en la primera película. Después, Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana) y Drax (Dave Bautista) viajarán con Ego para encontrar más información sobre su pasado, mientras que Rocket y Groot son capturados por los Saqueadores, quienes fueron enviados por los Soberanos para matar a los Guardianes.

En el planeta de Ego conoceremos a Mantis, un personaje misterioso y nuevo en la saga interpretado por Pom Klementieff. En cuanto a los Saqueadores, dos personajes tomarán más relevancia en esta película: Taserface (interpretado por Chris Sullivan) y Kraglin (interpretado por Sean Gunn).

Y ya está. Durante el resto de Vol. 2 los personajes no hacen más que explorar sus propias historias, y la película se toma un buen tiempo para explicarlas y desarrollarlas. En alguna ocasión hace que la trama se sienta un poco lenta, pero a su vez permite que haya mucha más intimidad. Por ejemplo, conoceremos realmente la lucha interna de Peter por finalmente conocer a su papá, la problemática relación de Gamora con su hermanastra Nebula, y lo que Rocket realmente siente acerca del equipo.

Yondu, interpretado por Michael Rooker, también tiene un papel mucho más grande e importante en la película. Ego, el planeta viviente, tiene una historia enorme y un propósito importante. La historia de Gunn, así parezca sencilla en la superficie, en realidad es mucho más complicada de lo que imaginamos gracias al tiempo que pasamos con cada personaje en cada situación. Incluso si ninguna de las historias se sienten como el foco principal del film, el tener tantas cosas ocurriendo al mismo tiempo le otorga un núcleo potente e inesperado. En Vol. 2 hay muchas más posibilidades de que sueltes una lágrima que en cualquier otra película de Marvel.

Y aún así, con la película completamente centrada en los personajes y sus relaciones, a veces se siente un poco difusa. Hay momentos en los que estamos viendo el desarrollo de la historia de Peter y Ego, pero luego saltamos a Yondu y Rocket, después saltamos a Gamora y Nebula, y después a los Soberanos. Cada una de estas escenas es excelente de manera individual, pero a la película pareciera faltarle un propósito dado que no tiene un objetivo definido o un villano principal. Gran parte de la película se puede sentir confusa, como que los personajes están esperando que suceda algo que los una de nuevo.

Afortunadamente llega un momento en que ese algo sucede. No voy a decir qué es, pero hay un giro argumental genial que hace que el equipo se reúna y vuelva esa magia que caracteriza a los Guardianes de la Galaxia. Si a eso le añades cinco escenas post créditos (!!!), es muy posible que salgas de la sala de cine con una sonrisa pintada en el rostro.

Esto es lo mejor y lo peor de la película. No hay nada que me desagrade del film, y hay muchas cosas que amo, pero la sombra de la primera Guardians es evidente y le afecta. Es fácil notar que Gunn quería hacer algo diferente con la secuela, desafiar algunas expectativas, y lo logra. Guardians of the Galaxy Vol. 2 es mucho más profunda, emocional y sorprendente que su predecesora. La desventaja es que en muchas ocasiones sentirás que quieres ver mucho más de eso que te hizo enamorarte de los Guardianes en primer lugar.



Lo que quiere lograr James Gunn con Vol. 2 es que sientas muchas cosas. Que rías al ver momento geniales y divertidos. Que sientas escalofríos en tu cuerpo. Que se te haga incómodo ver algo, y muchas emociones más. Esto le da a la audiencia un vistazo mucho más profundo de los mejores amigos de la galaxia.

Vol. 2 no es exactamente la película que esperas de Guardians of the Galaxy. El film explora nuevas direcciones pero a su vez no se cohíbe al traer momentos clásicos de la primera película. Después de un inicio que seguramente alegrará a los fanáticos de la primera entrega, las cosas se tornan un poco lentas, lo que hará que sientas que el film es diferente a lo que imaginabas. Sin embargo, al final todo tiene sentido y el grupo vuelve a unirse para una última escena gloriosa.

Aún con sus diferencias, Vol. 2 es tan genial como su predecesora. Diferente, pero genial.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 se estrena el 5 de mayo.

