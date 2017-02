Durante los últimos dos años Hugh Jackman no se ha cansado de repetir que Logan, la tercera película en solitario de Wolverine, será la última vez que interpretará al mítico personaje de los X-Men, Sin embargo, si pudiera estar en una película de The Avengers las cosas serían diferentes.

Es difícil imaginar a otro actor interpretando a Wolverine. Después de todo, Hugh Jackman lleva casi 20 años dando vida al personaje. El actor ha aparecido como Logan en nueve películas, su legado será enorme en el cine de superhéroes.

La mala noticia es que la gente envejece, a diferencia de Wolverine. No es arriesgado suponer que uno de los motivos de que Jackman se retire de los X-Men tiene que ver con que se le hace cada vez más difícil interpretarlo. Por esta razón quiso retirarse por todo lo alto, y Logan es su despedida épica.

No obstante, durante una entrevista con Screen Rant, Jackman mencionó que podría regresar al papel si fuera junto a los Avengers de Marvel:

“Si me hicieran esa propuesta la consideraría, puedes estar seguro de ello. La razón es que siempre me ha encantado la idea de tener a Wolverine en ese universo y ver la dinámica entre sus personajes, sobre todo con Hulk y Iron Man.

Lamentablemente hasta ahora nunca se ha presentado la oportunidad, aunque nunca se sabe qué depara el futuro. Si me llamaran para participar en el universo cinematográfico de Marvel no me atrevería a decir que Logan es mi última película.

Como nadie lo ha hecho, esta es la mejor manera en la que puedo despedirme del personaje.”