Fotos: Instagram

Instagram sigue dándole a Snapchat donde más le duele. La última actualización de la popular aplicación fotográfica de Facebook añade filtros de realidad aumentada para modificar las caras con efectos divertidos como orejas y nariz de conejo o gafas de Nerd.



La nueva función está disponible desde hoy en la versión 10.21 de la aplicación, tanto para Android como para iOS. En Gizmodo en Español hemos tenido problemas con ella y en algunos terminales no funciona correctamente (no aparece el botón para activar la función o no se muestran los filtros). Es posible que haya que esperar un poco para que funcione adecuadamente.

Para activar los filtros basta con abrir la sección de historias pulsando el icono de cámara de la esquina superior izquierda de la pantalla (o deslizando hacia la derecha desde la sección de noticias), y pulsar sobre el icono con forma de cara.

A comienzos de 2016, Facebook compró MSQRD, una aplicación de filtros de realidad aumentada cuya tecnología es también la que funciona en Facebook Stories. Instagram explica que con el tiempo irá añadiendo más filtros a la aplicación. Aparte de la nueva función, la versión 10.21 también añade stickers que funcionan como hashtags, un botón de grabar vídeo al revés (de atrás hacia adelante) y un pincel tipo borrador que también se inspira en Snapchat. [vía Instagram]