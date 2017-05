Assange. AP

Según acaban de confirmar fuentes oficiales, la fiscalía de Suecia ha decidido abandonar la investigación sobre Julian Assange por presunta violación. Una solicitud al Tribunal de Distrito de Estocolmo para revocar la orden pone fin a una suspensión de siete años.



Assange ha vivido en la embajada de Ecuador en Londres desde el 2012 tratando de evitar la extradición. El fundador de WikiLeaks temía ser extraditado a Estados Unidos (por los documentos militares y diplomáticos expuestos) si previamente era enviado a Suecia.

La noticia significa que, en teoría, Assange podría salir de la embajada, pero no está tan claro que lo haga. Si sale podría ser detenido por la policía británica y enfrentarse a la extradición a Estados Unidos. Por ello, se apunta como posibilidad que hasta que el gobierno de Theresa May no se pronuncie, Assange continúe en la embajada. [BBC]