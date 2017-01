Foto: Frank Augstein / AP Images.

Julian Assange aseguró que aceptaría ser extraditado a Estados Unidos si Chelsea Manning, responsable de filtrar 700.000 documentos confidenciales a Wikileaks, era puesta en libertad. Sin embargo, ahora que Obama conmutó la sentencia de Manning, Assange no se entregará.

La semana pasada Assange volvía a pedir clemencia por Chelsea Manning, ex-agente de inteligencia estadounidense que fue condenada a 35 años de cárcel por filtrar cientos de miles de documentos militares. El fundador de Wikileaks, que se encuentra asilado en la embajada de Ecuador en Inglaterra, incluso ofreció aceptar ser extraditado si Manning era puesta en libertad.

“Si Obama le ofrece clemencia a Manning, Assange aceptará ser extraditado a Estados Unidos, a pesar del caso inconstitucional que lleva el Departamento de Justicia en su contra”.

La Casa Blanca anunció días más tarde que conmutarán la sentencia de Manning y no tendrá que cumplir los 32 años de condena que le quedan, sino que saldrá en libertad el próximo 17 de mayo.

Ante la espera de muchos de que Assange cumpla su promesa sus abogados mencionaron a The Hill que su cliente no va a entregarse al gobierno estadounidense porque “Obama no ha cumplido con las exigencias mínimas de Assange para su extradición”.

“El Señor Assange recibe con alegría el anuncio de que la sentencia de la Señorita Manning será reducida y va a ser liberada en mayo, pero no alcanza las expectativas de lo que esperaba del gobierno de Obama. Assange buscaba que Manning fuera liberada de inmediato”.

Como las condiciones exactas de Assange no fueron acatadas por Obama, el fundador de Wikileaks no se entregará a los Estados Unidos. De cualquier forma, la Casa Blanca ya ha negado oficialmente que el tweet de Wikileaks tuviera algo que ver con la conmutación de Manning.

Julian Assange se encuentra desde el 19 de junio de 2012 asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, esperando que le concedan salvoconducto para llegar a Ecuador. En sus ratos libres viste a su gato con corbata. [vía The Hill]

Foto: Matt Dunham / AP Images.

