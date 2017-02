GIF

Hace algunas semanas Internet estaba fascinado con el vídeo de un garabato hecho con un marcador que parecía cobrar vida cuando lo mojaban. Algunos creían que había alguna trampa o truco detrás del vídeo, pero la realidad es que tiene que ver con la ciencia involucrada en los marcadores de tinta lavable.

Los marcadores indelebles permanentes, como los que hace la compañía Sharpie, se basan en mezclar la tinta con un adhesivo muy fuerte que permite que la escritura se adhiera a prácticamente cualquier superficie.

Por otro lado, los marcadores de tinta lavable (o no permanentes) utilizan una cantidad mínima de adhesivo, lo que permite limpiar y borrar fácilmente las notas y dibujos que realices.

Este es el vídeo que sorprendió a Internet:

Según Steve Mould, la tinta incluida en los marcadores no permanentes también es insoluble. Eso significa que no puede ser diluida en un líquido, además de que es menos densa en el agua. Cuando viertes agua sobre una figura hecha usando un marcador no permanente su flotabilidad supera la viscosidad de la tinta, lo que separa el dibujo de la superficie y flote en el agua. Esto es ciencia, no magia.

¿Saber cómo funciona este truco hace que parezca menos sorprendente? Afortunadamente no. Además, no es necesario que le enseñes esta explicación a tus amigos antes de que los maravilles con tu nuevo truco de magia.

