Esta última semana, los políticos de Washington D.C. en Estados Unidos han ido a la batalla con un hombre en su vista: Neil Gorsuch, el candidato del Presidente Donald Trump a la Corte Suprema del país.



La razón de que hay tanta conmoción por la confirmación de Gorsuch es que, de llevarse a cabo, el juez podrá influir sobre las leyes del país hasta que decida jubilarse o muere. También importa su ideología, es un juez conservador, debido a la constitución de la corte. Actualmente hay ocho jueces en la corte, cuatro liberales y cuatro conservadores. Se necesita a un noveno juez para romper el empate en la corte, si hay uno.

En resumen, un solo nombramiento puede influir décadas de leyes y efectivamente cambiar la vida de todos en el país. Te explicamos cómo funciona la Corte Suprema de Estados Unidos de manera sencilla.

Historia de la corte

La Constitución del país estableció una Corte Suprema, el tribunal más alto y con la última palabra en el país, hace más de dos siglos, pero no le otorgó poderes específicos ni detalló sus prerrogativas. El Congreso aclaró esto en Acto Judicial de 1789, que dividió el país en 13 distritos. La Corte Suprema se ubicaría en la capital del país y estaría compuesta de un presidente de la corte y cinco jueces (esto ha cambiado a ser nueve miembros).



Una de las responsabilidades más importantes de la Corte es su poder para “corregir” al presidente y al Congreso. La Corte puede decirle al presidente que sus acciones violan la Constitución o al Congreso que ha aprobado una ley en contra de ella.

También puede interferir en los asuntos de los estados si una de sus leyes viola la Constitución.

Sin embargo, aunque la Corte tiene mucho poder, no es toda omnipotente. Tal como puede corregir al presidente y al Congreso, estos también pueden influir en ella. Por ejemplo, el presidente nombra personas a la Corte mientras y el Congreso, específicamente el Senado, las aprueba. Algunos comparan al poder de la Corte al de un árbitro porque tiene que decirle a los otros “jugadores” en el escenario político cuándo algo está permitido y cuándo no.

Cómo funciona

Cada año, la Corte recibirá entre 7.000 y 8.000 casos de otras cortes pero aceptará menos de 100. Si la Corte decide que no escuchará un caso, la decisión del tribunal inferior se mantiene.



Los abogados de ambas entidades tienen que preparar un “pequeño” resumen del caso para los jueces que no puede exceder las 50 páginas. Generalmente, la corte escucha dos casos por día, cada uno por una hora. Durante este tiempo, los abogados tienen media hora para explicar su punto de vista, aunque generalmente se pasan el tiempo respondiendo las preguntas de los miembros de la Corte.



Después de escuchar el caso, la Corte celebra una conferencia sobre el tema. En esta sesión, todos los miembros tienen la oportunidad de hablar sobre el caso y presentar cualquier pregunta que tienen, siempre empezando por el presidente de la Corte. Después, los miembros votan por el ganador del caso, y la decisión se convertirá en la ley del país. Si hay un empate, que puede ocurrir si la corte tiene un puesto vacante o si un miembro se ha retirado de ese caso específico, la decisión del tribunal inferior se mantiene.



Casos importantes

La Corte ha sido responsable de algunas de las leyes más importantes del país y va jugado una parte muy importante en moldear el modo de vida en los Estados Unidos hoy en día. Algunos casos memorables incluyen:



Brown v. El Consejo de Educación : En 1964, la Corte decidió que la segregación de blancos y negros en los Estados Unidos estaba en violación de la Constitución. Joe Brown, el padre de una un niño negro, argumentó que la práctica era injusta porque las escuelas para negros nunca estarían a la altura de las de los blancos. En su decisión, la Corte declaró que la segregación violaba la Decimocuarta Enmienda, que le otorgaba a todos del país la misma protección legal.



: En 1964, la Corte decidió que la segregación de blancos y negros en los Estados Unidos estaba en violación de la Constitución. Joe Brown, el padre de una un niño negro, argumentó que la práctica era injusta porque las escuelas para negros nunca estarían a la altura de las de los blancos. En su decisión, la Corte declaró que la segregación violaba la Decimocuarta Enmienda, que le otorgaba a todos del país la misma protección legal. Roe v. Wade : Una de las decisiones más polémicas de la Corte ha sido la de Roe v. Wade en 1973, el caso que legalizó el aborto. En aquel entonces, varios estados tenían leyes que restringían o prohibían el acto. Jane Roe, una mujer de Texas, afirmaba que tenía el derecho de tener un aborto en un entorno seguro y que no podía permitirse salir del estado para conseguirla. La Corte decidió que las leyes restringiendo el aborto no respetaban el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Declaró que esta zona de privacidad incluía los anticonceptivos y la decisión a abortar o no un embarazo.



: Una de las decisiones más polémicas de la Corte ha sido la de Roe v. Wade en 1973, el caso que legalizó el aborto. En aquel entonces, varios estados tenían leyes que restringían o prohibían el acto. Jane Roe, una mujer de Texas, afirmaba que tenía el derecho de tener un aborto en un entorno seguro y que no podía permitirse salir del estado para conseguirla. La Corte decidió que las leyes restringiendo el aborto no respetaban el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Declaró que esta zona de privacidad incluía los anticonceptivos y la decisión a abortar o no un embarazo. Obergefell v. Hodges: Uno de los casos más recientes y populares de la Corte es el de Obergefell v. Hodges, que legalizó el matrimonio homosexual en todos los estados del país. El caso surgió cuando el estado de Ohio prohibió que James Obergefell fuera nombrado como cónyuge sobreviviente en el certificado de defunción de su marido. Aunque Obergefell y su esposo se habían casado en Maryland, en Ohio el matrimonio homosexual era ilegal. La Corte declaró que las leyes prohibiendo estas uniones violaban la Decimocuarta Enmienda. Antes de la decisión, el matrimonio homosexual era legal en 36 estados.



El futuro

¿Será Gorsuch el próximo miembro de la Corte Suprema? No está seguro. Aunque los republicanos tienen la mayoría en el Senado, que decidirá si aprobar su nombramiento, y apoyan al juez, los demócratas han dicho que no, no, no. Se necesitan 60 votos para ser confirmado, y los republicanos no los tienen. Sin embargo, todavía tienen algunas opciones para lograrlo.

Este año, la Corte cambiará las leyes e impactará a la sociedad otra vez más. Decidirá qué nivel de educación tienen que otorgar las escuelas públicas a los minusválidos, si la ley federal prohíbe discriminación por la identidad de género y si un niño matado por un agente fronterizo tiene los mismos derechos legales que un ciudadano estadounidense, entre otros.

El próximo miembro de la corte, sea cual sea su nombre, tendrá un poder impresionante en estos casos. Su voto, como el de todos, resonará por los años.