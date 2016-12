Hemos hablado antes de Vantablack. El material más negro del mundo tiene interesantes aplicaciones en el sector militar, la fotografía o la astronomía, pero no puedes usarlo para el arte. El artista Anish Kapoor se hizo con los derechos de Vantablack en exclusiva y desató la guerra más ridícula del año.

La historia empieza en febrero, cuando Kapoor adquiere la licencia de Vantablack S-VIS por una suma desconocida. Esta sustancia, creada por la compañía británica Surrey NanoSystems, consigue absorber el 99,96% de la luz mediante una estructura de nanotubos de carbono. Puede aplicarse a otros materiales como un revestimiento; la pintura más oscura que existe.

Tras la venta, Kapoor (el escultor de la famosa alubia de acero inoxidable del Millennium Park de Chicago) se convierte en la única persona del mundo que puede usar Vantablack con fines artísticos. Otros artistas consideran esto un uso monopolístico del material y estalla la guerra. En Instagram y Twitter aparecen reivindicaciones de los artistas y fanáticos del arte a través del hashtag #SharetheBlack (“comparte el negro”).

Surrey NanoSystems sale a dar explicaciones. Vantablack “requiere una aplicación especializada para lograr su efecto estético” (los objetos sobre los que se quiera aplicar deben ser introducidos en un reactor de plasma que se encarga de la cobertura de nanotubos). “Además es un material con doble uso que esta sujeto al control de exportación en el Reino Unido”.



Es tan complicado usar correctamente Vantablack con motivos de estética que en lugar de formar a todos los artistas que quisieran trabajar con él, la compañía decidió darle la formación en exclusiva al estudio de Kapoor. Nada de esto convenció a los artistas, pero el británico Stuart Semple, conocido por sus obras de arte público, formuló la venganza perfecta.

Semple, que describe la venta de Vantablack como “un odioso pacto impulsado por el ego de Kapoor”, decidió crear su popio pigmento: The World’s Pinkest Pink. No estamos seguros de que realmente sea “el rosa más rosa del mundo”, pero el artista lo puso a la venta en su web con una cláusula muy concreta —el mayor troleo del arte contemporáneo:



Al agregar este producto al carrito usted confirma que no es Anish Kapoor, que no está de ningún modo afiliado a Anish Kapoor y que no va a comprar este artículo en nombre de Anish Kapoor o de ningún asociado de Anish Kapoor. Según su leal saber y entender, esta pintura no llegará a las manos de Anish Kapoor.