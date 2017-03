¿Es peligroso que doctores en su primer año visiten a sus pacientes sin haber dormido? Después de años de debate la respuesta, según la entidad responsable de tomar estas decisiones, es no.



En unos meses, existirá la posibilidad de que el médico que te atienda en el hospital no haya dormido en 24 horas. El Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Posgrado anunció este mes que permitirá que los médicos novatos trabajen tantas horas para mejorar el cuidado del paciente, específicamente para disminuir la cantidad de interrupciones y transiciones. Y además los doctores podrán trabajar hasta 28 horas si la situación lo requiere.

La decisión ha desatado un debate sobre la seguridad de los pacientes, la importancia de una experiencia real y el bienestar de los médicos. Esto es lo que tienes que saber.

Por qué el consejo ha tomado esta decisión

Después de años de discusión, en 2011, el consejo declaró que los doctores de primer año sólo podrían trabajar un máximo de 16 horas por turno. Antes del cambio, los turnos podrían durar más de 30 horas. La decisión vino después de que el Instituto de Medicina presentara su estudio que determinó que no era seguro que los residentes médicos trabajaran más de 16 horas.

No obstante, después de cambiar sus reglas, el consejo empezó a analizar la situación de nuevo. En la nueva norma, publicada el viernes, se afirma que el cambio había causado interrupciones en el tratamiento de los pacientes e impactado de forma negativa a la educación de los residentes de primer año y a la eficacia del equipo médico en su conjunto.

Incluso un miembro del grupo de trabajo del consejo le dijo a NPR que la antigua regla a veces no permitía que los doctores supervisaran un tratamiento o una cirugía de principio a fin. Otros dijeron que afectaba a la educación de los médicos residentes y creaba una división entre los nuevos doctores y los de más antigüedad.

Aunque el consejo ha reconocido que los médicos expuestos a este horario están en riesgo de sufrir agotamiento y depresión, sostiene que su salud mejorará porque los supervisores tendrán que vigilar el bienestar de los doctores con detenimiento.

¿Hay peligro en trabajar tantas horas?

Varios estudios han demostrado que hay riesgos asociados con médicos que trabajan muchas horas sin dormir. Por ejemplo, en 2008 un estudio en el Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety encontró que los médicos residentes que trabajan turnos de 24 horas varias veces seguidas tienden a:

Producir un 36% más de errores médicos que los doctores que trabajan 16 horas

Cometer cinco veces más errores serios de diagnóstico

Sufrir lesiones personales después de la vigésima hora trabajando

Tener peor rendimiento en tareas clínicas y no clínicas

El mismo estudio también afirmó que los efectos en los médicos eran comparables a estar borracho.

No obstante, también hay estudios que declaran que no existe ninguna correlación entre las horas trabajadas y la salud de los pacientes. Un estudio del 2015 en el New England Journal of Medicine investigó si la pérdida de sueño afecta los resultados de las cirugías. Se analizaron aproximadamente 40.000 pacientes. La mitad de los pacientes fueron operados por un médico que no había trabajado la noche anterior mientras la otra mitad fueron intervenidos por un médico que sí había trabajado.

Los resultados demostraron que no había ninguna diferencia en el cuidado dado a los pacientes.

La realidad hoy en día

Actualmente hay más de 120.000 médicos residentes en Estados Unidos.

Aunque esta regla cambia el horario máximo para los doctores de primer año, es importante notar que el horario ahora es igual al de otros residentes con más antigüedad. En otras palabras, después del primer año algunos doctores son obligados a realizar turnos de al menos 24 horas.