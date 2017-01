La primera semana de 2017 ya acabó y con ella el CES 2017. La mayor feria de tecnología trajo consigo el fin de los televisores curvos y muchos coches autónomos. Esta semana también vimos el descubrimiento de un nuevo órgano, monedas dentro de los MacBook, la muerte de la crítica de cine y más historias.

El equipo de investigación mostrando los históricos resultados de nieve artificial. AP

Ocurrió el 13 de noviembre de 1946. Una nube se extendía por el monte Greylock (Massachusetts) cuando de repente una avioneta pasa a través de ella. En pocos segundos la nube cambia de aspecto y comienza a soltar nieve. Un hombre ve la escena emocionado desde abajo. Había descubierto que podía alterar el tiempo.

Fotografiar al cielo nocturno es el equivalente a ir de pesca para todo aficionado a la astronomía, pero no es una actividad tan simple y directa como pueda parecer. Sí, un trípode y una cámara manual son todo el equipo que necesitas, pero lo más importante es dominar la exposición.

Bien, ya hemos visto todos los objetos extraños que los estadounidenses introdujeron en su recto en 2016. Pero, ¿qué pasó con sus penes? Puedes estar seguro de que los penes también fueron duramente castigados.

Nos situamos en Foshán, al sur de China. Un ladrón estira la mano por la ventanilla de un camión para hacerse con un teléfono y se marcha en su scooter. Un exceso de confianza le hace dar media vuelta y huir por donde ha venido. Lo que ocurre después es digno de una película de kung-fu.

La crítica de cine ha muerto. Me lo ha enseñado una cabra enorme. La cabra se llama Black Phillip y es la protagonista absoluta de The Witch, una película que me ha convencido para no volver a leer críticas de cine y, probablemente, para no volver a escribirlas como lo hacía hasta ahora.

¿Has recibido algún programa de ordenador por Navidad? Apuesto a que no ha sido Interlude II, el “programa de ordenador más caliente de 1986”.

Ilustración: J Calvin Coffey / D Peter O’Leary / Henry Vandyke Carter

Llevamos siglos de avances en medicina y aún seguimos descubriendo nuevas funciones en nuestro propio organismo. Os presentamos al mesenterio. Si os suena es porque se conoce desde tiempos de Leonardo Da Vinci, pero solo ahora nos hemos dado cuenta de que es un órgano.

A comienzos de esta semana, un equipo de investigadores publicaba un artículo en el que aportaba un nuevo dato por el que pedían reconocer el mesenterio como un órgano (el número 79) del cuerpo humano. ¿Por qué es tan importante si esta región del intestino se considera o no un órgano?



Me encanta mi MacBook pero los productos de Apple son criticados constantemente (y en algunos casos con razón) por ser demasiado costosos. Afortunadamente ya tenemos una explicación acerca de por qué siempre tienen un precio tan elevado: están hechos de dinero, literalmente.

Imagen del teratoma encontrado en la joven. Foto: Masayuki Shintaku

Cuando vas a operarte por una apendicitis, lo último que quieres escuchar a los médicos es que han encontrado otra cosa creciendo en tu interior, y mucho menos que esa cosa tiene tejido cerebral. Afortunadamente, en este caso todo ha terminado bien para la paciente, una japonesa de 16 años.

¿Puede un gato ser sonámbulo? Getty

En la oscuridad de la noche en una casa cualquiera de una gran ciudad, el gato de una familia se desliza con sigilo hacia su presa. El felino luego se para, se agacha… y un mando a distancia cae al suelo. El dueño enciende la luz con el ruido y su pareja le dice: “nada, es el gato soñando otra vez”.

La idea de una guarida secreta para el mismísimo Darth Vader no es nada nuevo. Hemos visto diseños de templos y estructuras sith antes de la mano de maestros como Ralph McQuarrie, pero ninguno de ellos había logrado llegar a la gran pantalla hasta Rogue One, y lo ha hecho a lo grande.

Solo con leer el titular ya la tienes en la cabeza. La mayor parte de personas la conoce como “la canción de Benny Hill”, pero ese no es su origen real. Esta es la historia de cómo un músico country de Kentucky creó la banda sonora ideal para cualquier persecución graciosa.

Un año después de hacernos soñar un batmóvil eléctrico, Faraday Future ha presentado su primer vehículo de producción: el FF 91. Sobre el papel, una bestia de 1050 caballos y más de 600 km de autonomía. Sobre el escenario, un utilitario cargado de sensores de conducción autónoma que no fue capaz de moverse solo.

Hugo Weaving como Elrond en la trilogía de El Señor de los Anillos.

¿Qué personaje lleva una corona, una túnica bordada en oro con un cinturón largo y dice frases sentenciosas sobre el universo y el porvenir? Algunos dirían que esta descripción encaja muy bien con un elfo. Para la bisabuela de la hija de Gabriela Brandão es San Antonio Bendito.

Imagen: Mario Aguilar / Gizmodo

Si no has visto las últimas conferencias de prensa de Samsung y LG, quizá te lo hayas perdido. La moda de los televisores curvos ha muerto. Todavía no está del todo enterrada, pero ya no recibe amor de los fabricantes. La curva está desapareciendo en silencio para dejar lugar a nuevas y mejores tecnologías.

¿Creías que ya conocíamos todos los secretos de Rogue One? No es así. La guía Rogue One: The Ultimate Visual, escrita por Lucasfilm y el experto en el canon de Star Wars Pablo Hidalgo, incluye un montón de nuevos datos sorprendentes, geniales y perturbadores de la película y este universo.

A estas alturas sabemos perfectamente que no es buena idea contestar a una oferta de empleo con una dirección que sugiere que tienes 15 años del tipo amolosgatos11@gmail. También sabemos que no hay que llegar tarde a una entrevista, mirar a los ojos al entrevistador o dar un apretón de manos firme.

¿Se ve tu casa desde Marte? La NASA nos regala este día de Reyes la mejor imagen de la Tierra y la Luna tomada desde la órbita del planeta rojo. Se hizo el pasado 20 de noviembre con el telescopio más potente que tenemos en Marte: la cámara HiRISE de la nave Mars Reconnaissance Orbiter.

“¿Qué es mejor, caja de cambios manual o automática?” La pregunta más manida del mundo del motor continúa generando debate desde la década de los 50. Las ventajas y desventajas son conocidas: una es más barata y duradera, la otra es más cómoda y precisa. Veamos cómo se diferencian a nivel mecánico

Ferrari es una de las marcas de coches más reconocidas y populares en el mundo. El caballito parado en dos patas es sinónimo de velocidad y lujo, por lo que estos adolescentes no dudaron en comprar un F355 a un precio considerablemente bajo. Lo que no sabían era lo que gastarían después.

Foto: AP Images.

El CES es la feria de electrónica de consumo más importante del año pero pocos de sus anuncios serán relevantes en el futuro. Es por ello que en Gizmodo en Español preparamos un resumen de lo que realmente importó del CES 2017, esos productos que impactarán la forma en la que consumimos tecnología.

