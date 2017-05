El Marciano es una de nuestras novelas de ciencia-ficción favoritas. No sólo por la historia del… Read more Read more

Sabíamos lo que tramaba desde hacía algún tiempo, pero ahora la editorial Crown Publishing ha desvelado los primeros detalles oficiales de esta nueva novela. Artemis se mantiene en la línea de El Marciano —con ese estilo obsesivo que emociona sin dejar de ser riguroso con la ciencia—, pero nos traslada del planeta rojo a la primera ciudad construida en la Luna.

Andy Weir, ingeniero informático reconvertido en escritor de bestsellers, se pondrá esta vez en la piel de una protagonista femenina llamada Jazz para contarnos la historia de un crimen en Artemis, esa pequeña ciudad lunar:



Una novela criminal cargada de adrenalina, que cuenta con un mundo inteligente y detallado basado en la ciencia y con el encanto que hace que la escritura de Weir sea tan irresistible. Artemis introduce a una protagonista tan memorable como Mark Watney en El marciano: Jasmine Bashara, también conocida como Jazz. Jazz es una de esas jóvenes de veintitantos, demasiado inteligentes y sin dirección, que está frustrada por las limitaciones de su pequeña ciudad y sueña con una vida mejor. Pero esa pequeña ciudad se llama Artemis, y es la primera y única ciudad de la Luna.

La vida en Artemis es dura si no eres un turista rico o un multimillonario excéntrico, y desde luego Jazz no es miembro de ninguna de esas categorías. Tiene deudas pendientes, su trabajo como portera apenas cubre el alquiler y su carrera en ciernes como contrabandista no va tan bien como le gustaría. Así que cuando la oportunidad de cambiar de vida cae en su regazo, Jazz no puede decir que no (aunque esté segura de que hay gato encerrado). De hecho, perpetrar el crimen perfecto es solo el primero de sus problemas, ya que se encuentra en medio de una conspiración para tomar el control de la propia Artemis.