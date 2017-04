Sí que es cierto que el pulpo es un plato suculento y delicioso, pero comérselo no siempre es tan fácil. Los delfines tienen un proceso perturbador para cazar y comerse estas criaturas, pero la razón por la que lo hacen es igualmente macabra: si no lo hacen, pueden morir de una forma no muy agradable. ¿La razón? Los pulpos pueden matar aunque estén muertos.



Dos delfines aprendieron esto de primera mano al intentar comerse un pulpo, según un nuevo estudio publicado en Marine Mammal Science, que describe el método complejo que utilizan ciertos delfines para cazar a estas criaturas. El primer delfín fue encontrado muerto con la masa visceral y la cabeza de un pulpo muerto en su estómago y el tentáculo de 1.3 metros del pulpo sobresaliendo de su boca. Aparentemente el delfín había intentado tragarse el pulpo muerto, pero algo se lo impidió. Otro delfín murió de presunta asfixia cuando el pulpo se atascó en su boca y faringe.