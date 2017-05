Domino´s pizza. AP

El vídeo que acompaña estas líneas muestra un momento único en la historia. Se trata del primer pedido de una pizza a través de un ordenador. Ocurrió en 1974, casi en los albores de la informática de masas, y su protagonista fue un tipo llamado Donald Sherman.



Lo cierto es que a finales de la década de los 60 los “tecnólogos” ya comenzaban a visionar el futuro. El mismo Arthur C. Clarke comenzó a hablar de un mundo conectado donde la información y la comunicación fluirían de forma inmediata y sin fronteras. En aquellas fechas también se predijo que el correo electrónico llegaría en un futuro no tan lejano. Pocos años después, el centro The Artificial Language Laboratory de Michigan desarrollaba un ordenador que podía realizar marcaciones.



Más tarde, en 1974, aparecía el hombre de esta historia. Se llamaba Donald Sherman y sufría un tipo de desorden neurológico llamado síndrome de Moebius, una enfermedad congénita extremadamente rara donde dos nervios craneales no están totalmente desarrollados, causando parálisis facial y falta de movimiento en los ojos.



Sherman utilizó un equipo diseñado por el investigador John Eulenberg con el que podía marcar a un comercio (por ejemplo a una pizzería). Para la historia quedará el resultado. En primer lugar llamó a Domino´s Pizza hasta en cuatro ocasiones.

La compañía colgó creyendo que se trataba de una broma. Entonces Sherman marcó a una pizzería llamada Mr. Mike’s, quienes tomaron el pedido y se convirtieron, sin saberlo, en parte de la historia (de la pizza). [BoingBoing]