Carrie Fisher había terminado de grabar todas sus escenas para Star Wars: Episode VIII antes de morir. Sin embargo, la Princesa Leia iba a tener un papel muy importante en el Episodio IX de la saga, por lo que el futuro de la historia está en entredicho ahora que Fisher ya no está para dar vida al personaje.

Desde The Hollywood Reporter han dado a conocer que Leia tenía dos escenas importantes pautadas para las próximas películas. Son momentos predecibles que todos esperamos ver: el reencuentro con su hermano y su confrontación cara a cara con su hijo, Kylo Ren. No está claro en qué película veríamos las escenas pero se espera que al menos una de ellas aparezca en Episode VIII.

Advertisement

Advertisement

La mala noticia es que la historia de Leia y en general de Star Wars tendrá que cambiar para el Episode IX ahora que la actriz ha muerto. Esto se debe a que la princesa iba tener un rol muy grande en la novena película de la saga principal, el cual incluso superaría su participación en la octava.

Actualmente Lucasfilm se encuentra pensando qué hacer con la historia ahora que Fisher no está. Los guionistas y el director Colin Trevorrow deben decidir si harán que Leia salga de la historia (ya sea matando al personaje o dando alguna otra excusa para no verla más) o crearán una versión digital de Carrie Fisher, como hicieron con ese villano para Rogue One.

Es un momento difícil para tomar estas decisiones pero Lucasfilm debe hacerlo lo más pronto posible para continuar con la producción de la saga. [vía The Hollywood Reporter]

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.