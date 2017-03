Desde que en 2015 se estrenó Terminator Genisys y fue un completo desastre, la mítica franquicia se tambaleó y parecía que su futuro iba a ser muy negro. Nuevos rumores aseguran que Terminator 6 sí será una realidad, pero muy diferente a lo que estamos acostumbrados.

Desde New York Daily News reportan que la secuela de Terminator Genisys ha sido cancelada por completo. Sin embargo, esto no quiere decir que no harán más películas de la saga, sino que la próxima será completamente diferente a lo que vimos en el film anterior, y lo más importante, no estará Arnold Schwarzenegger.

Esta será la primera vez que veamos una película de Terminator sin el actor que durante décadas la ha protagonizado, es la verdadera estrella de la saga. Por supuesto, Emilia Clarke (Daenerys Targaryen en Juego de Tronos) tampoco regresará para esta película. Será algo completamente distinto.

El rumor podría estar relacionado a otro reportaje que asegura que el mismo James Cameron tomó de nuevo las riendas de la franquicia, y que trabajará con Tim Miller (director de Deadpool) en crear lo que llaman un “reboot y conclusión” de la saga. Dicho de otro modo, una última película que sirva para finalizar esta historia que comenzó en el año 1984.

Será extraño ver una Terminator sin el Terminator (Schwarzenegger), pero al menos podemos esperar que Cameron despida la saga por todo lo alto. [vía New York Daily News / Deadline]

