Thor: Ragnarok será la próxima película de Marvel basada en la historia del superhéroe dios del trueno, pero hay un personaje que esta vez no veremos regresar: su querida Jane Foster. ¿Dónde está la pareja de Thor? La respuesta no es más que una excusa absurda por parte de Marvel.

El nuevo número de la revista Entertainment Weekly ha revelado los primeros detalles de la nueva película de Thor, incluyendo su encuentro con Hulk y la misión que llevará a cabo junto a otros personajes de las películas de Marvel. Sin embargo, después de la importancia que ha tenido Jane Foster (interpretada por Natalie Portman) para las historias de Thor, muchos no comprendían su falta en la película.

La razón es más sencilla y vacía de lo que esperábamos. Chris Hemsworth, actor que da vida a Thor, confirmó durante la entrevista con EW que Jane Foster no estará en la película porque ella y Thor terminaron su relación amorosa. Así de sencillo.

Foster ha sido mucho más que simplemente un interés romántico para Thor en sus películas. En la segunda entrega, Thor: The Dark World, sirvió como pilar fundamental para la trama del villano y una de las gemas del infinito.

No obstante, en Avengers: Age of Ultron no la vimos bajo la excusa de que estaba escondida en una montaña trabajando en sus cosas científicas. El hecho de que tampoco esté en Ragnarok podría relacionarse a los rumores de que Natalie Portman ha salido para siempre del universo cinematográfico de Marvel (se especula que podría deberse a que no lo pagan lo suficiente, o porque sencillamente ya no quiere hacer más películas de superhéroes).

Por otro lado, debemos recordar que Jane Foster actualmente es Thor en los cómics de Marvel, reemplazando al Thor de toda la vida, quien ahora es conocido como Odinson. La importancia de este personaje para el universo de Marvel no puede ponerse en duda.

Thor: Ragnarok se estrena en las carteleras del mundo el próximo 3 de noviembre. De confirmarse los rumores sobre la salida de Portman significaría que ya no volveremos a ver a Jane Foster en una película de Marvel. [vía Entertainment Weekly]

