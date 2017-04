Foto: Paramount

World War Z quizá no era la película de la que más ilusión me hacía que hiciesen una secuela, pero eso acaba de cambiar con solo dos palabras: David Fincher. Sí, el aclamado director de Seven, The Fight Club o Zodiac está oficialmente a cargo del proyecto.



Se da la circunstancia de que Fincher no estaba en ningún proyecto para la gran pantalla desde Gone Girl (2014). El director ha trabajado estos años produciendo series de televisión (Mindhunter en Netflix) y estaba valorando dirigir una nueva versión del clásico de Julio Verne 20.000 leguas de viaje submarino.

Fincher no suele entrar en secuelas, pero el hecho de que vaya a dirigir esta tiene su explicación. Él y Brad Pitt son amigos desde hace años (han trabajado juntos en tres películas) y la saga World War Z es una especie de proyecto fetiche para el actor, que también producirá el film como ya hizo con la primera parte.

Originalmente, la secuela de World War Z la iba a dirigir J.A. Bayona y se iba a estrenar este mismo verano, pero el director español estaba ultimando los detalles de A monster calls y no podía hacerse cargo. Ahora Bayona ya está embarcado en la dirección de Jurassic World 2. World War Z 2 (o comoquiera que se llame cuando se estrene) comenzará a rodar a comienzos de 2018.