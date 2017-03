El final se acerca para Juego de Tronos. Solamente quedan dos temporadas de la serie de HBO basada en la saga de libros Canción de Hielo y Fuego, y la última será realmente corta. Los productores han confirmado que la octava temporada de Juego de Tronos solamente constará de seis episodios.

La confirmación se ha llevado a cabo durante el panel de la serie en la conferencia South by Southwest (SXSW 2017), donde anunciaron los nombres de los responsables de escribir los episodios de la última temporada:

Advertisement

Advertisement

Episodio 1: Dave Hill



Episodio 2: Bryan Cogman



Los 4 restantes: D.B. Weiss y David Benioff



Esto quiere decir que solamente restan 13 episodios hasta el final definitivo de la serie, poco más de lo que duraría una temporada normal.

Juego de Tronos estrenará su séptima temporada el próximo 16 de julio, y en ella veremos cómo continúa la historia de Westeros tras la llegada de Daenerys Targaryen y la coronación de Jon Snow en el norte. Esta temporada contará con apenas 7 episodios y será el principio del fin para la serie. Hasta ahora se han filtrado los primeros detalles de la trama, junto a una posible muerte muy importante. [vía Watchers on the Wall / A Storm of Spoilers]

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.