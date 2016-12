Ha sido un año difícil para algunos de nosotros, pero un gran año para el cine. Aquí tienes dramas, musicales, documentales y thrillers de ciencia ficción increíbles que te ayudarán a olvidar los problemas de este año para poder mirar hacia el futuro. Estas son las mejores películas de 2016.

Hemos examinado las principales críticas, las películas favoritas de críticos populares, el ranking de películas de Rotten Tomatoes, las puntuaciones de Metacritic y más para determinar cuáles son las películas más valoradas del año. Aquí tienes lo mejor de lo mejor, en ningún orden particular:



Cómo verla: Puedes verla en ESPN.com, Hulu.

Cómo verla: Puedes ir a verla en los cines. Encuentra una función cerca de ti en Estados Unidos o España. Más adelante la podrás ver en streaming exclusivamente a través de Amazon.

Cómo verla: Puedes seguir el tour de proyecciones en Estados Unidos, descargarla o alquilarla en iTunes o reservarla en Criterion Collection.

Cómo verla: Puedes comprarla en YouTube, Vudu, iTunes o Google Play.

Cómo verla: Puedes verla en Showtime Anytime. También puedes comprarla en YouTube, iTunes, Amazon Video, Vudu o Google Play.

Cómo verla: Puedes verla en Amazon Video (gratis para miembros de Prime). También puedes alquilarla o comprarla en iTunes, YouTube, Vudu, Google Play o Wuaki.tv.

Cómo verla: Puedes verla Amazon Video (gratis para miembros de Prime). También puedes alquilarla o comprarla en iTunes, YouTube, Vudu o Google Play. Próximamente en Filmin.

Cómo verla: Puedes verla en Amazon Video (gratis para miembros de Prime). También puedes comprarla en iTunes, YouTube, Vudu o Google Play.

Cómo verla: Puedes alquilarla o comprarla en YouTube, Amazon Video, Google Play, iTunes, Vudu o Wuaki.tv.

Cómo verla: Puedes alquilarla o comprarla en YouTube, iTunes, Vudu, Google Play o Amazon Video. Próximamente en Filmin.

Cómo verla: Puedes verla en Netflix. También puedes alquilarla o comprarla en iTunes, Amazon Video, YouTube, Vudu o Google Play. Próximamente en Filmin.

Cómo verla: Puedes alquilarla o comprarla en iTunes, Amazon Video, YouTube, Vudu, Google Play o Wuaki.tv.

Cómo verla: Puedes verla Amazon Video (gratis para miembros de Prime). También puedes comprarla o alquilarla en iTunes, YouTube, Vudu o Google Play. Próximamente en Filmin.

Cómo verla: Puedes alquilarla o comprarla en Amazon Video, iTunes, Vudu, CinemaNow, FlixFling, YouTube o Google Play.

Cómo verla: Puedes ir a verla en los cines. Encuentra una función cerca de ti en Estados Unidos. Próximamente en México o España.

Cómo verla: Puedes ir a verla en los cines. Encuentra una función cerca de ti en Estados Unidos. Próximamente en México o España.

Cómo verla: Puedes ir a verla en los cines. Encuentra una función cerca de ti en Estados Unidos. Próximamente en México o España.

Cómo verla: Puedes ir a verla en los cines. Encuentra una función cerca de ti en Estados Unidos. Próximamente en México o España.

Cómo verla: Puedes ir a verla en los cines. Encuentra una función cerca de ti en Estados Unidos. Próximamente en México o España.

Cómo verla: Puedes ir a verla en los cines. Encuentra una función cerca de ti en Estados Unidos, México o España.

Cómo verla: Puedes ir a verla en los cines. Encuentra una función cerca de ti en Estados Unidos. Próximamente en México o España.

Cómo verla: Puedes ir a verla en los cines. Encuentra una función cerca de ti en Estados Unidos o España. Próximamente en México.

Cómo verla: Puedes ir a verla en los cines. Encuentra una función cerca de ti en Estados Unidos. Próximamente en México o España.

Cómo verla: Puedes ir a verla en los cines. Encuentra una función cerca de ti en Estados Unidos, México o España.

Cómo verla: Puedes ir a verla en los cines. Encuentra una función cerca de ti en Estados Unidos. Próximamente en México y España.

Este año se han estrenado un puñado de películas geniales. Que no estén en esta lista no significa que no valgan la pena. Aquí tienes algunas “finalistas” as las que también deberías echar un vistazo: Fire at Sea, Aquarius, I Am Not Your Negro, 13th, Embrace of the Serpent, Kate Plays Christine, Hail, Caesar!, Sunset Song, Loving, Fences, The Invitation, 20th Century Women, Captain America: Civil War, Zootopia, The Jungle Book, Finding Dory, Hunt for the Wilderpeople, The Nice Guys, Tower, Rogue One: A Star Wars Story, A Monster Calls y Deadpool. Date prisa y míralas todas porque un nuevo año de grandes películas está a punto de comenzar.